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Почему регулярная чистка зубов важна для здоровья сердца: учёные разоблачили опасность пародонтита

Недавние исследования, проведённые учёными Хиро...

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Недавние исследования, проведённые учёными Хиросимского университета, выявили опасную связь между пародонтитом (воспалением дёсен) и заболеваниями сердца.

Выяснилось, что бактерия, вызывающая это заболевание, может попасть в кровоток и способствовать развитию фиброза сердца — состояния, при котором в сердечной ткани образуются рубцы. Эти рубцы нарушают нормальное функционирование сердца, что может привести к аритмии, инфаркту и сердечной недостаточности.

Основная причина такого воздействия — недостаточный уход за зубами, что позволяет болезнетворным микроорганизмам накапливаться в деснах и постепенно проникать в организм. Их вред распространяется далеко за пределы полости рта, ослабляя сердечную мышцу и нарушая её работу.

Учёные подчеркивают важность регулярной гигиенической чистки зубов, которая является ключевым шагом для предотвращения не только стоматологических заболеваний, но и серьёзных сердечных заболеваний. Важно также использовать зубную нить и регулярно посещать стоматолога. Ведь уход за зубами — это забота о здоровье всего организма.

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