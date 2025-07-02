Почему картошка дорожает в России: откровения агрария, как импортный фрукт

Картофель всегда был одним из символов русской еды, его цена всегда считалась доступной. Но с 2025 года ситуация изменилась: отечественный картофель на полках магазинов стоит дороже, чем такие продукты, как бананы и мандарины.

Почему так происходит, несмотря на то что Россия продолжает оставаться одним из крупнейших производителей картофеля в мире?

Оказавшись на рынке, картофель от российских фермеров стоит от 30 до 40 рублей за килограмм, но в магазинах цена может доходить до 160 рублей. Причина кроется в логистике и системах сбыта. Вместо того, чтобы развивать локальную торговлю и обеспечивать прямые поставки, торговые сети предпочитают импорт, который часто оказывается выгоднее из-за удобства транспортировки и большего объема партии.

Что можно сделать, чтобы вернуться к доступной цене на картошку? Одним из вариантов является развитие фермерских рынков и упрощение процесса закупок для малых фермеров, что поможет улучшить ценовую доступность для конечного потребителя.