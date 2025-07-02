В Татарстане выявили нарушения санитарных норм в 951 лагере

В Татарстане почти в 80% лагерей были выявлены санитарные нарушения. В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения в 951 из 1 193 проверенных лагерей. Большая часть нарушений касалась режимных моментов, которые были устранены сразу после осмотров. Ответственные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности.

В рамках проверок специалисты исследовали более 1,5 тыс. проб воды, продуктов питания и готовых блюд. Также были проведены замеры микроклимата. Почти 80 кг продукции было снято с реализации из-за отсутствия маркировки, нарушений условий хранения и несоответствия качеству.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала оздоровительной кампании случаев массовых заболеваний не зафиксировано.

Ранее в январе в лагере «Дуслык» в Казани произошло массовое отравление детей, когда 30 человек с признаками кишечного отравления были госпитализированы.

Источник: БИЗНЕС Online