Путин подписал указ об отставке Мухаметзянова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Фяргата Мухаметзянова, заместителя министра внутренних дел Татарстана, от занимаемой должности. Указ был подписан 1 июля 2025 года, сообщает «Реальное время».

Фяргат Мухаметзянов завершил обучение в Казанском государственном университете и прошел службу в МВД Татарстана с 1988 года. В разные годы он занимал различные должности, включая участкового инспектора и заместителя начальника штаба МВД РТ. В 2023 году он был назначен заместителем министра внутренних дел Татарстана.