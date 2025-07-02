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В Нижнекамске задержан молодой человек с наркотиками

В Нижнекамске на автодороге был задержан молодо...

Управление МВД России по Нижнекамскому району

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В Нижнекамске на автодороге был задержан молодой человек, находившийся в неадекватном состоянии, с наркотиками. Сотрудники полиции получили сообщение о подозрительном поведении мужчины, после чего на место выехал экипаж ППС.

При проверке у 27-летнего задержанного в кармане кофты был найден пакет с кристаллическим веществом, которое позже было идентифицировано как синтетический наркотик весом 98,02 грамма. В ходе дальнейшего осмотра его квартиры были обнаружены дополнительные наркотики: мефедрон в количестве 69,26 грамма, каннабис массой 0,79 грамма, а также 18 свертков каннабиса общей массой 16,85 грамма, спрятанных в различных местах.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, и задержанный был отправлен под стражу.

Источник: Вечерняя Казань

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