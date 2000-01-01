Унистрой — надёжный выбор для жизни
Федеральный застройщик с 28-летним опытом, работающий в 8 регионах. Более 2,5 млн м² реализованного жилья, 37 000 семей уже выбрали Унистрой. В проектах — кирпичные дома средней этажности, закрытые дворы без машин, благоустроенные парки и развитая инфраструктура.
Компания признана «Надёжным застройщиком России», отмечена премиями Urban Awards, ТОП-ЖК и «Бренд года».Актуальные акции:
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