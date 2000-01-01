Времена года — жилой комплекс с концепцией загородного клуба. Идеален как для молодожёнов, так и для больших семей: экологически чистый район, разнообразие планировок, квартиры до 100 квадратных метров.

«Времена года» сочетают комфорт загородной жизни с атмосферой уединения и покоя, а также тщательно продуманную инфраструктуру: безопасная закрытая территория для детей, спортивные площадки, зоны отдыха, вскоре недалеко от ЖК появится торговый центр и детский сад. Расстояние до центра Казани 17 минут на автомобиле.

Жилой комплекс находится в экологически чистой зоне, окружённой хвойным лесом, и является частью микрорайона Суварово, расположенного в Лаишевском районе.