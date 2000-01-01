новостройки, которые стоит рассмотреть уже сейчас
Где казанцам купить квартиру?
Рынок недвижимости в Казани продолжает развиваться: появляются новые районы, строятся жилые комплексы с комфортной инфраструктурой, а застройщики предлагают выгодные условия покупки. Но как не потеряться в этом многообразии? Специально для тех, кто ищет жильё в городе, мы собрали подборку актуальных новостроек Казани. Здесь — только проверенные объекты, реальные предложения и важные детали, которые помогут сделать правильный выбор.
ЗАСТРОЙЩИК «УНИСТРОЙ»
Застройщик: #Унистрой
Адрес: г. Казань, ул. Юлиуса Фучика
Унистрой — надёжный выбор для жизни
Федеральный застройщик с 28-летним опытом, работающий в 8 регионах. Более 2,5 млн м² реализованного жилья, 37 000 семей уже выбрали Унистрой. В проектах — кирпичные дома средней этажности, закрытые дворы без машин, благоустроенные парки и развитая инфраструктура.
Компания признана «Надёжным застройщиком России», отмечена премиями Urban Awards, ТОП-ЖК и «Бренд года».

Актуальные акции:
 — Бонус 6% при 100% оплате
 — Рассрочка до 12 месяцев
 — Семейная ипотека от 2,99%
Стоимость
от 7,1 млн ₽
Площадь квартир
21 130 м²
Только кирпичные фасады и качественные материалы
Благоустройство премиум-уровня
Комфортная среда: парки, детские площадки, закрытые дворы без машин
Вся инфраструктура в шаговой доступности: детсады, магазины, спорт
ЖК «РЕзиденция сары садыковой»
Застройщик: #СЗ Зилантовая гора
Адрес: г. Казань, ул. Сары Садыковой
ЖК «Резиденция на Сары Садыковой» — доступное жилье высокого класса в центре Казани
Добро пожаловать в "Резиденцию на Сары Садыковой" — жилой комплекс, который сочетает статус, комфорт и эстетику. Расположенный в самом сердце Казани, этот комплекс станет идеальным домом для тех, кто ценит качество жизни.

Почему выбирают «Резиденцию на Сары Садыковой»?

  • Премиальное расположение: всего 5 минут до ул. Баумана и набережной озера Кабан, 15 минут до Кремля. Вокруг — театры, скверы и лучшие рестораны города.
  • Уникальные квартиры: высокие потолки до 7 метров, панорамные окна, просторные террасы, двухуровневые квартиры. Свободное пространство для реализации ваших дизайнерских идей.
  • Закрытый двор: безопасная территория с видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, ландшафтным дизайном и зоной отдыха для всей семьи.
  • Современные удобства: подземный паркинг на 135 машиномест, включая места для мототранспорта и автомобилей с увеличенной площадью.
Стоимость
от 16 млн ₽
Площадь квартир
40 224 м²
Рассрочка: 0% от застройщика
Простор и стиль: потолки до 7 м, панорамные окна, террасы
Удобство: подземный паркинг на 135 мест и закрытый двор без машин
Центр города: 5 минут до озера Кабан
Перейти на сайт
ЖК бизнес-класса «Эдельвейс»
Застройщик: #Технострой
Адрес: г. Казань, ул. Юлиуса Фучика
ЖК «Эдельвейс» — бизнес-класс в шаге от метро
Жилой комплекс «Эдельвейс» от застройщика «Технострой» — это надёжность, подтверждённая опытом. Дом бизнес-класса в Приволжском районе. Компания работает на рынке более 10 лет и всегда сдаёт объекты в срок или раньше.

Выгодные предложения:
Доступны семейная и айти ипотека, рассрочка, гибкие схемы оплаты. Для каждого клиента — индивидуальные условия.

Передача ключей — уже в следующем году. ЖК «Эдельвейс» — это сочетание локации, качества и комфорта.
Стоимость
от 7,1 млн ₽
Площадь квартир
21 130 м²
Всего 250 метров до метро «Дубравная»
Лаунж-зона и консьерж-сервис на первом этаже
Закрытая территория и двухуровневый подземный паркинг
Высокие потолки и панорамное остекление во всех квартирах
Жк «Батталовский»
Застройщик: #Суварстроит
Адрес: Казань, улица Рауиса Гареева
«СУВАРСТРОИТ» — лидер по объемам застройки среди девелоперов на рынке недвижимости Казани. Суварстроит реализует 9 жилых комплексов в самых популярных районах Казани в разных ценовых категориях.

Жилой комплекс «Батталовский» расположен в Приволжском районе Казани Отсюда легко и быстро добраться до нужных локаций

Микрорайон совмещает в себе удобство и размеренность с активным ритмом современного мегаполиса. Все нужное для жизни уже есть рядом — продуктовые магазины, аптеки, ТЦ «Порт», супермаркет Smart, «Леруа Мерлен» и многое другое.
Стоимость
от 6,2 млн ₽
Площадь квартир
21 122 м²
Элегантный и современный дизайн холлов ЖК
Семейная ипотека 6%
Подземный паркинг
Развитая инфраструктура
ЖК «Мой ритм»
Застройщик: #Ак Барс Дом
Адрес: Казань, пр. Победы
Мой Ритм — современный жилой комплекс, многократный призер Всероссийского конкурса от Единого ресурса застройщиков РФ «ТОП ЖК».

  • По мнению архитекторов, жилой комплекс является уникальным для Казани и становится новой точкой притяжения.

  • Главная пешеходная артерия Моего Ритма — бульвар, который соединяет между собой все дворовые пространства, детские сады и школы, магазины и рестораны. Бульвар создает променад и вдоль будущего игрового парка «Озеро дракона», который раскинется на площади более 1 гектара.

  • Двухуровневая торговая галерея, которая связывает воедино все три дома вдоль ул. Сабира Ахтямова. По ней можно не только прогуляться, но и с удобством совершить покупки или встретиться с друзьями в уютном кафе.
Стоимость
от 8 млн ₽
Площадь квартир
27 121 м²
Закрытые дворы и безопасность 24/7
Транспортная доступность, рядом будет станция метро «Тулпар»
Подземный паркинг для спокойствия и комфорта
Развитая инфраструктура, где всё рядом
ЖК бизнес-класса «Времена года»
Застройщик: #Суварстроит
Адрес: Генерала Ерина, 3
Времена года — жилой комплекс с концепцией загородного клуба. Идеален как для молодожёнов, так и для больших семей: экологически чистый район, разнообразие планировок, квартиры до 100 квадратных метров.
«Времена года» сочетают комфорт загородной жизни с атмосферой уединения и покоя, а также тщательно продуманную инфраструктуру: безопасная закрытая территория для детей, спортивные площадки, зоны отдыха, вскоре недалеко от ЖК появится торговый центр и детский сад. Расстояние до центра Казани 17 минут на автомобиле.
Жилой комплекс находится в экологически чистой зоне, окружённой хвойным лесом, и является частью микрорайона Суварово, расположенного в Лаишевском районе.
Стоимость
от 7,6 млн ₽
Площадь квартир
32 100 м²
Высажено около 7000 видов растений
Рассрочка и ипотека, включая семейную и IT-ипотеку
Подземный паркинг на 495 машин, а также гостевой наземный паркинг
Сквозные подъезды с выходом во двор
Желаем вам найти идеальный дом,
где будет уютно, комфортно и счастливо!