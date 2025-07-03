Владельцы сбережений в полном недоумении с 6 июля: ЦБ объявил неожиданную новость
mc.bk55.ru
С начала 2025 года процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках начали снижаться, что стало очевидным за последние несколько месяцев. Эти изменения в первую очередь связаны с политикой Центробанка России и текущей экономической ситуацией в стране.
Рассмотрим, как меняются ставки по вкладам, что это значит для вкладчиков и какие прогнозы на будущее.
Изменения в ставках по вкладам
По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банков составила 19,39% годовых, что является снижением по сравнению с 19,60% в начале мая и значительным падением по сравнению с декабрем 2024 года (22,28%).
Краткосрочные депозиты (до 90 дней): ставка составляет 18,07%.
Депозиты от 91 до 180 дней: ставка — 18,81%.
Депозиты от 6 месяцев до 1 года: ставка — 18,66%.
Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): ставка снизилась до 17,50%.
Причины снижения ставок
Снижение ставок связано с политикой Центробанка, который в июне 2025 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это решение было принято на фоне замедления инфляции и стабилизации экономики. После того как ключевая ставка была повышена в 2022 году до 20,51%, наблюдается тенденция к снижению ставок по вкладам.
Изменения в 2025 году
В начале 2025 года ставки по вкладам в крупнейших российских банках находились на уровне 23–24% годовых. Например:
21,48% — на 3 месяца
21,78% — на 6 месяцев
20,84% — на 1 год
К апрелю 2025 года ставки начали снижаться. На 3 месяца ставка уменьшилась до 22,5%, на 6 месяцев — до 21,1%, на 1 год — до 21%. В мае 2025 года 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт, а в июне максимальная ставка на краткосрочные депозиты в топ-10 банков составила 19,4%.
Прогнозы на будущее
Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то в конце июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%. Также ожидается дальнейшее снижение ставок по долгосрочным вкладам.
Что стоит учитывать вкладчикам?
Снижение ставок — это часть экономической стратегии, направленной на контроль инфляции и стабилизацию ситуации в экономике. Вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и адаптировать свои финансовые стратегии, рассматривая другие способы сохранения и увеличения капитала.
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