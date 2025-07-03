Владельцы сбережений в полном недоумении с 6 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

С начала 2025 года процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках начали снижаться, что стало очевидным за последние несколько месяцев. Эти изменения в первую очередь связаны с политикой Центробанка России и текущей экономической ситуацией в стране.

Рассмотрим, как меняются ставки по вкладам, что это значит для вкладчиков и какие прогнозы на будущее.

Изменения в ставках по вкладам

По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банков составила 19,39% годовых, что является снижением по сравнению с 19,60% в начале мая и значительным падением по сравнению с декабрем 2024 года (22,28%).

Краткосрочные депозиты (до 90 дней): ставка составляет 18,07%.

Депозиты от 91 до 180 дней: ставка — 18,81%.

Депозиты от 6 месяцев до 1 года: ставка — 18,66%.

Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): ставка снизилась до 17,50%.

Причины снижения ставок

Снижение ставок связано с политикой Центробанка, который в июне 2025 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это решение было принято на фоне замедления инфляции и стабилизации экономики. После того как ключевая ставка была повышена в 2022 году до 20,51%, наблюдается тенденция к снижению ставок по вкладам.

Изменения в 2025 году

В начале 2025 года ставки по вкладам в крупнейших российских банках находились на уровне 23–24% годовых. Например:

21,48% — на 3 месяца

21,78% — на 6 месяцев

20,84% — на 1 год

К апрелю 2025 года ставки начали снижаться. На 3 месяца ставка уменьшилась до 22,5%, на 6 месяцев — до 21,1%, на 1 год — до 21%. В мае 2025 года 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт, а в июне максимальная ставка на краткосрочные депозиты в топ-10 банков составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то в конце июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%. Также ожидается дальнейшее снижение ставок по долгосрочным вкладам.

Что стоит учитывать вкладчикам?

Снижение ставок — это часть экономической стратегии, направленной на контроль инфляции и стабилизацию ситуации в экономике. Вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и адаптировать свои финансовые стратегии, рассматривая другие способы сохранения и увеличения капитала.