Исследователи впервые нашли графит в составе древней подводки для глаз

Группа ученых, изучая состав древней косметики, обнаружила, что в подводке для глаз, найденной в Иране, присутствует графит. Это открытие, опубликованное в журнале Archaeometry, меняет наши представления о косметических практиках на Древнем Востоке.

В Иране исследовали подводку для глаз, которую нашли в разграбленной гробнице. Этот предмет был использован около трех тысяч лет назад. В составе косметического средства ученые обнаружили графит — компонент, который ранее не встречался в косметике того времени на Ближнем Востоке. Результаты работы были опубликованы в журнале Archaeometry.

Речь идет о гробнице, найденной в 2016 году в западной части Ирана, в провинции Курдистан. Это было богатое захоронение, вероятно, принадлежавшее высокопрофильному воину. Это подтверждается такими предметами, как железный меч, наконечник копья и множество металлических изделий. Хотя могила была разграблена, властям удалось вернуть часть найденных артефактов, в том числе сосуд с остатками черной подводки для глаз.

Химический анализ показал, что в составе косметики присутствуют оксиды марганца и графит. В то время как марганец и свинец часто встречались в косметике древнего Египта, использование графита в таких целях было зафиксировано впервые.

Это открытие позволяет переосмыслить древние технологии и культурные традиции Востока. Известно, что в Ассирии, которая оказывала культурное влияние на этот регион, подводкой для глаз пользовались не только женщины, но и мужчины, вероятно, в ритуальных или статусных целях.

Источник: nplus1