В Челябинске испытали прототип "парящего" поезда

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) совместно с Институтом радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН провели тестирование первого двухметрового прототипа поезда, использующего технологию магнитной левитации. Об этом сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Основное преимущество технологии — использование магнитной левитации, которая позволяет поезду двигаться без контакта с поверхностью. Это снижает уровень шума, вредных выбросов, минимизирует вибрацию и уменьшает потребление энергии. В Челябинске ученые разрабатывают концепцию транспортной системы для городов и отдельных объектов, основанную на высокотемпературных сверхпроводниках. После успешных испытаний двухметрового макета планируется создание и тестирование более крупной 12-метровой модели, получившей название "квантовый гравилет".

Кроме того, ученые должны провести испытания в вакуумной среде, изучив вопросы, связанные с разгоном и торможением, а также разработать систему управления и определить энергию, выделяющуюся при торможении. Виктор Коледов, ведущий научный сотрудник ИРЭ РАН, пояснил, что научное название системы — магнитная левитация сверхпроводников второго рода. Испытания показали, что система способна "фиксироваться" на силовых линиях магнитной трассы.

В будущем исследователи планируют отказаться от использования азота в системе, разработав микрокриогенные системы с автономным питанием, которые обеспечат эффективное охлаждение сверхпроводящих элементов без применения жидких газов.

Источник: ТАСС