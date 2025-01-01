Современные стандарты жилья
Разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025
Современные стандарты жилья
Разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025
Проблема не только в квадратных метрах. Хочется тишины, чтобы не слышать соседей. Хочется безопасного двора, где ребёнок может гулять сам. Хочется нормальной парковки, чтобы не искать место по вечерам. Хочется планировки, в которой есть место для жизни, а не только для мебели.

Редакция ProKazan нашла район, где все эти «хочется» — уже не фантазия, а реальность. И это не элитная недвижимость на холме, а квартал, который строится по здравому смыслу: удобно, понятно, красиво. Рассказываем, что это за место — и почему туда всё чаще смотрят те, кто устал мириться с неудобством.
«Каждое утро просыпаюсь — и уже раздражение. Слышу, как соседи хлопают дверью, как кричит телевизор сквозь стену, как где-то в подъезде снова лает собака. И понимаю: я устал от этого дома».

Такие мысли всё чаще появляются у тех, кто вырос в типовой многоэтажке. Старые дома не справляются с новой жизнью. Там, где раньше хватало «просто крыши над головой», теперь не хватает воздуха — во всех смыслах.
Что такое дом мечты в 2025 году?
В «Батталовском» так и сделали: во дворе нет машин — они уезжают в подземный паркинг. В первой очереди — 264 места, во второй — двухуровневый паркинг на 933.
А на поверхности — не пустота, а жизнь. Сквер, детские и спортивные площадки, воркаут-зоны, дорожки для самокатов и велосипедов, скамейки, фонтан и общественный бульвар. А еще — кладовые: в паркинге можно приобрести удобные помещения для хранения колясок, санок, велосипедов и зимней резины.
И главное — это не «по проекту», а по смыслу. Здесь хочется задержаться, выдохнуть, просто побыть на улице — не «вышел и ушёл», а «вышел и остался».
Это точно не просто стены и квадратные метры. И уж точно не обои «под кирпич».
Дом начинается не с коридора, а с двора. Вышел на улицу — и не оказался между бампером и детским самокатом? Значит, проектировали не от балды, а с пониманием.
Внутри — всё так же на уровне
И это не где-то на краю города. «Батталовский» строится в микрорайоне «Волжские просторы» — до центра Казани 15 минут, до аэропорта — 20. Рядом — школы, детские сады, торговые центры, медицинские учреждения, и всё это — в окружении зелёных массивов, берёзовой рощи и озера Верхний Кабан — идеально для утренних пробежек.
Просторные стеклянные входные группы, холлы с зонами ожидания, отдельные помещения для колясок и велосипедов, лапомойка для питомцев.
Современные лифты с пониженным уровнем шума и плавным движением доставляют прямо в паркинг.
Закрытая территория, видеонаблюдение, понятная навигация, чистота. Всё это — не привилегии, а новый стандарт жизни, где чувствуешь себя спокойно от первого шага до последнего лифта.
Квартиры — не просто планировки, а умные решения
Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, с качественными стальными дверями и правильной подготовкой под ремонт — ничего не нужно переделывать.
Коридоры — не узкие проходы, а действительно удобные.
Места хранения — не втиснуты в угол, а органично вписаны в план.
Света — много. За счёт увеличенных оконных проёмов, панорамного остекления и открытых балконов.
А главное — в этих квартирах можно жить сразу: ничего не нужно додумывать или перестраивать.
Квартиры с террасами
Чтобы утром пить кофе на воздухе и встречать закаты, не выходя из дома.
Квартиры с мастер-спальней и отдельной ванной
Личное пространство, где никто не будет мешать.
Квартиры с окнами в гардеробной
Больше света даже в местах, которые обычно забывают осветить.
Планировки с окнами в ванной комнате
Редкая и комфортная опция, которую обычно не предлагают в классе «комфорт+».
Панорамные углы и остекление на два направления
Это про свет, про вид, про ощущение пространства.
Квартиры с мастер-спальней и отдельной ванной
А ещё есть круговые планировки, продуманные эргономичные студии, классические «однушки» с балконами, просторные «двушки» с гардеробом и «трешки» с двумя санузлами.
В «Батталовском» сразу видно: здесь думали не только о количестве метров, но и о том, как ими пользоваться. Планировки — не по шаблону, а с душой. Есть из чего выбрать — и каждый вариант не «на всякий случай», а под конкретный стиль жизни.
«Батталовский» — не мечта на бумаге, а реальный ответ на всё, чего не хватает в обычных домах
Подъезды открываются не в городскую суету, а в собственный мир.
Машины — в подземном паркинге. Двор — для людей. Скверы, дорожки, площадки, зелёные уголки, где можно отдохнуть, потренироваться или просто пройтись, проветривая мысли. И над всем этим — ощущение тишины и уюта, которого так не хватает в обычных кварталах.
Сам район — на подъёме
«Волжские просторы» — это не временное решение «пока не накопим на центр». Это — осознанный выбор. Здесь уже есть всё базовое: две школы, два садика, торговая инфраструктура, аптеки, медцентры. А в будущем — будет ещё больше.
Философия проекта проста: сделать удобное жильё — нормой, а не исключением.
Здесь нет показного лоска, но есть продуманность. Нет маркетинговых трюков, но есть смысл. Это не квадратные метры, это — территория, где можно жить долго, спокойно и с удовольствием.
Фасады — спокойные, сдержанные, в природной гамме. Без лишнего декора, с рельефами и тёплой подсветкой на уровне глаз. Первый этаж — кирпичная кладка, верхние — современные композитные панели. Всё сочетается — и не утомляет.
Это не тот случай, когда дом строят по привычке — с типовыми подъездами и условным газоном. Здесь архитектура не кричит, но говорит уверенно: всё сделано с уважением к тем, кто будет здесь жить.
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