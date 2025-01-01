Проблема не только в квадратных метрах. Хочется тишины, чтобы не слышать соседей. Хочется безопасного двора, где ребёнок может гулять сам. Хочется нормальной парковки, чтобы не искать место по вечерам. Хочется планировки, в которой есть место для жизни, а не только для мебели.



Редакция ProKazan нашла район, где все эти «хочется» — уже не фантазия, а реальность. И это не элитная недвижимость на холме, а квартал, который строится по здравому смыслу: удобно, понятно, красиво. Рассказываем, что это за место — и почему туда всё чаще смотрят те, кто устал мириться с неудобством.