В «Батталовском
» так и сделали: во дворе нет машин — они уезжают в подземный паркинг. В первой очереди — 264 места, во второй — двухуровневый паркинг на 933.
А на поверхности — не пустота, а жизнь. Сквер, детские и спортивные площадки, воркаут-зоны, дорожки для самокатов и велосипедов, скамейки, фонтан и общественный бульвар. А еще — кладовые: в паркинге можно приобрести удобные помещения для хранения колясок, санок, велосипедов и зимней резины.
И главное — это не «по проекту», а по смыслу. Здесь хочется задержаться, выдохнуть, просто побыть на улице — не «вышел и ушёл», а «вышел и остался».