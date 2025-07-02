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· 16+ · Анастасия Котенкова

Жители дома в Казани три месяца жили без горячей воды

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Жители дома №67 по проспекту Ибрагимова в Казани более трех месяцев оставались без горячей воды. Это произошло из-за того, что на газовых колонках были установлены заглушки, так как их эксплуатация была признана опасной из-за плохого состояния дымоходов. Проверки показали, что управляющая компания не проводила регулярных осмотров вентиляционных каналов и дымоходов, несмотря на требования. В прошлом году проверки проводились только один раз, вместо положенных трех.

По результатам проверки Госжилинспекции Татарстана, директор управляющей компании был оштрафован на 80 тысяч рублей.

Источник: Реальное время

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