Прямые рейсы из Казани в Абу-Даби начнутся с 4 декабря

Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов начнёт выполнять прямые рейсы между Казанью и Абу-Даби с 4 декабря. Рейсы будут осуществляться до 19 апреля следующего года, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Генеральный директор Etihad Airways, Антониоальдо Невес, отметил, что главная цель компании — установить прямое сообщение между Абу-Даби и популярными туристическими направлениями, а также привлечь больше гостей в столицу ОАЭ.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Абу-Даби будет в 8:15, прибытие в Казань — в 12:30. Обратные рейсы из Казани запланированы на 13:25 с прилетом в Абу-Даби в 19:50.

Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Airbus A320.

Источник: tatar-inform.ru