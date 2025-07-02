РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

В РПЦ объяснили, когда молиться на коленях недопустимо. Протоиерей Феодор Бородин отметил, что коленопреклонение, как символ покаяния, важно в духовной практике, однако не всегда уместно. По его словам, молитва на коленях может быть недопустима в воскресные дни и на Пасху. Также, важно, чтобы человек молился искренне, а не по привычке, из-за усталости или болей в ногах.

Протоиерей подчеркнул, что молитва важна не по форме, а по состоянию души и сердца. Он также отметил, что в некоторых случаях, например, при болезни или старости, молитва может быть произведена сидя или стоя на коленях.

Источник: ПотокМедиа