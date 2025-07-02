В Андах нашли курганы, изменившие представление о древних сообществах

Археологи из Перу обнаружили в Андах крупные погребальные курганы, что стало неожиданностью для научного мира. До этого считалось, что такие сооружения могли строить только общества с четкой социальной иерархией. Однако выяснилось, что их авторами стали охотники-собиратели, и это открытие сдвинуло начало подобной архитектуры в регионе на полторы тысячи лет назад.

Исследование проводили специалисты Калифорнийского университета на территории комплекса Кайлачуро у озера Титикака. Как пишет портал Science XXI, радиоуглеродный анализ показал, что курганы начали строить около 5300 лет назад. Ранее предполагалось, что подобные памятники всегда были связаны с властью элит. Новые данные показывают, что такие сооружения могли появляться и в обществах без выраженного социального неравенства.

Ученые считают, что изначально курганы были простыми захоронениями. Со временем ритуалы, посвященные памяти предков, усложнялись: появились каменные камеры, вокруг которых веками накапливались следы обрядов и приношений. Из этих материалов и формировались насыпи.

Создание курганов, по мнению исследователей, стало результатом коллективной памяти и традиций, а не стремления к доминированию. Это совпало с переходом местных охотников-собирателей к более оседлому образу жизни. Так впервые память о предках получила материальное выражение, влияющее на будущее сообщество.

Источник: Miranews.ru