По 60 тысяч рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал всех россиян

Сбербанк объявил о запуске новой государственной программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволит россиянам получать дополнительные выплаты.

В рамках этой инициативы каждый участник сможет получать до 60 000 рублей в год, а в будущем эта сумма увеличится.

Как работает программа?

Участник регулярно пополняет специальный накопительный счёт.

Государство начисляет проценты на внесённые средства, выступая в роли софинансиста.

Доступны налоговые вычеты и бонусы с накопленного объёма.

Размер выплат

До 36 000 рублей в год в течение 10 лет.

Налоговые вычеты:

• За 2024 год – до 60 000 рублей.

• С 2025 года – до 88 000 рублей ежегодно.

Эти суммы зачисляются на карту как отдельный доход.

Кому подойдёт программа?

Молодым людям – как дополнительное накопление к будущей пенсии или на важные цели.

Пожилым гражданам – для финансирования медицинских расходов или других нужд.

Программа доступна гражданам любого возраста, а участие в ней позволит не только сохранить, но и приумножить накопленные средства, сообщает primpress.ru.