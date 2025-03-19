По 60 тысяч рублей зачислят на карту каждому: Сбербанк обрадовал всех россиян
ngs42.ru
Сбербанк объявил о запуске новой государственной программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволит россиянам получать дополнительные выплаты.
В рамках этой инициативы каждый участник сможет получать до 60 000 рублей в год, а в будущем эта сумма увеличится.
Как работает программа?
- Участник регулярно пополняет специальный накопительный счёт.
- Государство начисляет проценты на внесённые средства, выступая в роли софинансиста.
- Доступны налоговые вычеты и бонусы с накопленного объёма.
Размер выплат
До 36 000 рублей в год в течение 10 лет.
Налоговые вычеты:
• За 2024 год – до 60 000 рублей.
• С 2025 года – до 88 000 рублей ежегодно.
Эти суммы зачисляются на карту как отдельный доход.
Кому подойдёт программа?
Молодым людям – как дополнительное накопление к будущей пенсии или на важные цели.
Пожилым гражданам – для финансирования медицинских расходов или других нужд.
Программа доступна гражданам любого возраста, а участие в ней позволит не только сохранить, но и приумножить накопленные средства, сообщает primpress.ru.
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