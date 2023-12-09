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«Плату за воду и отопление отменят»: пенсионеров огорошили неожиданной новостью

«Плату за воду и отопление отменят»: пенсионеров огорошили неожиданной новостью

tovaroskop.com

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Российские пенсионеры теперь обладают полным правом не платить за некачественно предоставленные коммунальные услуги, сообщает новостной портал progorod58.

Эксперт в сфере ЖКХ Сергей Власов рассказал россиянам, что с декабря 2023 года у пожилых граждан появилась законная возможность не платить за воду и отопление, которые УК предоставили в неудовлетворительном виде. Более того, теперь пенсионерам будет намного проще доказать, что коммунальные службы не выполняют условия договора: для этого нужно зафиксировать некачественные услуги на фото или видео.

Также высшая судебная инстанция Российской Федерации постановила, что пожилые граждане имеют право компенсировать некачественное предоставление услуг.

Такие меры принимаются для защиты прав российских пенсионеров, а также для улучшения их качества жизни в нашей стране.

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