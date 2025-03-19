Платить больше не придётся, еще и вернутся деньги: пенсионеры получат новые льготы

Весной 2025 года для пенсионеров вступили в силу новые льготы и меры поддержки. Юристы рассказали, кто сможет выйти на пенсию раньше, какие выплаты назначаются автоматически и от каких можно отказаться.

Досрочная пенсия для медработников

Изменения в правилах выхода на досрочную пенсию коснутся медицинских работников. Из-за реорганизации социальных учреждений некоторые специалисты потеряли право на ранний выход на пенсию. Теперь Министерство труда признало работу в обновлённых организациях равнозначной той, что ведётся в утверждённых списках. Соответствующий приказ вступил в силу 17 марта.

Основные льготы для пенсионеров

Пенсионерам будет проще воспользоваться рядом льгот:

После 80 лет полностью отменяется плата за капитальный ремонт.

Можно получить бесплатное протезирование зубов.

Доступны налоговые и транспортные льготы.

Кроме того, теперь автоматически назначается доплата за содержание иждивенцев. Ранее для этого требовалось подать заявление, а ухаживающий должен был быть трудоспособным и не работать. Сейчас выплата начисляется без дополнительных условий.

Льготы на проезд и налоговые вычеты

Компенсация расходов на проезд: неработающие пенсионеры могут получить компенсацию стоимости билетов по России к месту отдыха и обратно. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России (СФР) через МФЦ, почту или портал госуслуг.

Налоговые вычеты: пенсионеры могут перенести остаток имущественного вычета по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Вычет распространяется на расходы по покупке жилья или выплату процентов по ипотеке.

Освобождение от налога на имущество: пенсионеры не платят налог за жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машино-место и некоторые хозяйственные постройки. Льгота назначается автоматически на основании имеющихся данных.

Региональные льготы

Местные власти могут предоставлять дополнительные меры поддержки. Например, в Москве пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в транспорте и льготное протезирование зубов. Также доступна денежная компенсация расходов на услуги ЖКХ в виде фиксированной суммы или процента от платежей.

Чтобы воспользоваться льготами, пенсионерам стоит уточнять актуальную информацию в региональных органах соцзащиты, сообщает life.ru.

