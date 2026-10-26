Новости Казани

Китай назначил нового генконсула в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казань прибыл новый генеральный консул Китая Цзян Сяоян, сообщили в консульстве КНР в столице Татарстана. Он сменил на этом посту Сян Бо, который получил назначение генконсулом посольства Китая в Ираке.

До приезда в Казань Цзян Сяоян с 2022 года возглавлял генконсульство в Хабаровске. Он окончил Пекинский институт иностранных языков и Киргизский национальный университет, после чего работал в центральном аппарате МИД Китая и диппредставительствах четырех республик бывшего СССР. Также он несколько лет был начальником отдела политического анализа в посольстве КНР в РФ, а до перехода в Хабаровск занимал должность советника-посланника департамента Европы и Азии МИД Китая.

Предшественник Цзяна Сян Бо занимал пост генконсула с 2022 по май 2026 года. При его поддержке в 2023 году в Казани появился форум «РОСТКИ» — «Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество». В 2024 году Казань принимала председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС, а в 2025-м — заседание в формате «Волга — Янцзы». Обязанности генконсула после ухода Сяна временно исполнял Цао Лунцюань.

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