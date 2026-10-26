Священник объяснил, нужно ли размещать фотографию умершего на памятнике

При выборе надгробного памятника родственники умершего нередко сталкиваются с вопросом, обязательно ли размещать на нём фотографию. Для многих изображение становится способом сохранить память о близком человеке, однако существуют и сомнения относительно отношения церкви к подобной традиции. Священник Русской православной церкви Николай объяснил, допускает ли православие фотографии на могилах, передает МедиаПоток.

По словам священнослужителя, желание сохранить внешний облик умершего существует с древних времён. Люди использовали различные изображения, чтобы увековечить память о тех, кто ушёл из жизни.

Исторические корни подобного стремления можно проследить в разных культурах, включая византийскую традицию. Однако современный обычай размещать портреты непосредственно на надгробиях сформировался значительно позднее. В России фотографии на памятниках получили широкое распространение относительно недавно. Сегодня такие изображения можно встретить практически на любом кладбище, хотя в разных регионах сохраняются собственные особенности оформления захоронений.

Священник отметил, что подобная практика распространена также в Армении и Грузии, где портреты умерших нередко становятся заметной частью надгробных сооружений. При этом Николай обратил внимание на важное различие между фотографическим изображением и духовным представлением о человеке. По его словам, снимок передаёт лишь внешность умершего и не способен отразить всю глубину человеческой личности.

Православная церковь не устанавливает обязательного требования размещать фотографии на памятниках. Вместе с тем общего запрета на подобные изображения также не существует. Поэтому решение об оформлении могилы остаётся за родственниками. Они могут установить памятник с портретом, выбрать надгробие без фотографии или ограничиться традиционным крестом.

Священнослужитель подчеркнул, что в христианском понимании гораздо большее значение имеет молитвенная память об умершем. Посещение храма, поминовение и забота о месте захоронения рассматриваются как способы выразить любовь и уважение к близкому человеку.