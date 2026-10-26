28 школьных библиотекарей Татарстана попали на Электронную доску почета

В Международный день школьных библиотек, который отмечается 26 октября, стало известно о включении 28 библиотекарей из городов и районов Татарстана в список Электронной доски почета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Профессионализм татарстанских школьных библиотекарей был отмечен и на федеральном уровне. В прошлом году на Всероссийские конкурсы «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», организованные Российским обществом «Знание» и Министерством просвещения РФ, от республики поступило 98 заявок. Этот показатель позволил Татарстану войти в тройку лидеров Приволжского федерального округа.

В финал конкурса «Самая читающая школа России» вышли четыре образовательных учреждения региона, а Верхнеуслонская средняя школа стала призером в номинации «Практика по вовлечению в чтение учащихся 5–9-х классов». В другом конкурсе от республики участвовали 44 педагога, 17 из которых пробились в финал — это лучший результат среди всех субъектов Федерации.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в Татарстане продолжается переоснащение библиотек по модельному стандарту. Учреждения получают новые книги, высокоскоростной интернет, современное оборудование и доступ к электронным ресурсам, а сотрудники — возможность повышения квалификации.

Электронную доску почета республики учредил Раис РТ Рустам Минниханов своим указом 1 мая этого года. На платформе уже размещены данные более 15 тысяч работников, а ознакомиться со списком лауреатов можно на официальном сайте.