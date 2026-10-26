Новости Татарстана

28 школьных библиотекарей Татарстана попали на Электронную доску почета

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
28 школьных библиотекарей Татарстана занесены н...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Международный день школьных библиотек, который отмечается 26 октября, стало известно о включении 28 библиотекарей из городов и районов Татарстана в список Электронной доски почета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Профессионализм татарстанских школьных библиотекарей был отмечен и на федеральном уровне. В прошлом году на Всероссийские конкурсы «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», организованные Российским обществом «Знание» и Министерством просвещения РФ, от республики поступило 98 заявок. Этот показатель позволил Татарстану войти в тройку лидеров Приволжского федерального округа.

В финал конкурса «Самая читающая школа России» вышли четыре образовательных учреждения региона, а Верхнеуслонская средняя школа стала призером в номинации «Практика по вовлечению в чтение учащихся 5–9-х классов». В другом конкурсе от республики участвовали 44 педагога, 17 из которых пробились в финал — это лучший результат среди всех субъектов Федерации.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в Татарстане продолжается переоснащение библиотек по модельному стандарту. Учреждения получают новые книги, высокоскоростной интернет, современное оборудование и доступ к электронным ресурсам, а сотрудники — возможность повышения квалификации.

Электронную доску почета республики учредил Раис РТ Рустам Минниханов своим указом 1 мая этого года. На платформе уже размещены данные более 15 тысяч работников, а ознакомиться со списком лауреатов можно на официальном сайте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

7 часов назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

купить ловушки от тараканов самые эффективные

Кулинария

день назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Интересное в Казани

3 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

феноловый пилинг спб в Санкт-Петербурге

Кулинария

12 часов назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

10 часов назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

4 часа назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

22 часа назад

Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Кулинария

7 часов назад

Турки окунают сырое тесто в сладкий сироп, а потом обваливают в кунжуте: после духовки получаются бублики с румяной корочкой
Лайфхаки
24 минуты назад

3 замены классической вытяжке: тише, чище и без громоздкого короба

Почему всё больше хозяев отказываются от навесн...

Не у нас

9 минут назад

Священник назвал два поступка, которые помогают приблизиться к спасению души

Кулинария

час назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Не у нас

2 часа назад

Священник объяснил, почему православие не допускает многожёнства

Не у нас

2 часа назад

Священник объяснил, могут ли женщину в брюках не пустить в церковь
Казанцы взяли золото и две бронзы на Кубке Росс...
Новости Казани
2 часа назад

Казанцы взяли золото и две бронзы на Кубке России по дуатлон-кроссу

Наука

3 часа назад

Лингвистический саммит соберет в Казани ученых из разных стран

Новости Татарстана

3 часа назад

95-летие отмечает труженица тыла из Азнакаевского района

Новости Казани

4 часа назад

Казань примет эхо-программу фестиваля архивных фильмов
Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы