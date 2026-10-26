Не у нас

Священник назвал два поступка, которые помогают приблизиться к спасению души

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Многие верующие задумываются о том, что ожидает человека после смерти и какие поступки могут приблизить его к Царству Небесному. Священнослужитель Владимир Шамонин рассказал, что в православной традиции особое значение имеют два качества, которые человек способен проявлять ежедневно, пишет .КуликКулик​​​​​​​Кулик​​​​​​​

Речь идёт об умении прощать окружающих и отказе от осуждения других людей. По словам священника, именно отношение к ближним во многом отражает внутреннее духовное состояние христианина.

Отец Владимир отметил, что человеку не следует постоянно тревожиться о собственной посмертной участи. Гораздо важнее сосредоточиться на повседневной жизни, собственных поступках и отношениях с окружающими.

Священник напомнил, что православное учение признаёт возможность искреннего покаяния даже в последние минуты жизни. Человек, который осознал свои ошибки на смертном одре, не лишается надежды на Божье милосердие.

Однако это не означает, что духовную работу можно откладывать до старости. Напротив, Шамонин призвал верующих постепенно менять собственное поведение, учиться терпению и внимательнее относиться к людям.

Особое место в такой работе занимает способность отказаться от привычки осуждать окружающих. Священнослужитель подчеркнул, что человеку необходимо прежде всего замечать собственные недостатки, а не постоянно искать ошибки в поступках других.

Не менее важным он назвал умение прощать обиды. С христианской точки зрения стремление к примирению помогает избавиться от озлобленности и сохранить внутреннее спокойствие.

Отец Владимир также рекомендовал уделять время вечерней молитве. Перед сном верующим полезно вспоминать прошедший день, благодарить Бога за полученные блага и размышлять о собственных поступках.

По мнению священнослужителя, подобная привычка помогает человеку сохранять духовную дисциплину и внимательнее относиться к своей жизни.

Главное, как подчеркнул Шамонин, заключается не в постоянных размышлениях о смерти, а в искреннем стремлении жить по христианским заповедям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

7 часов назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

аллергическая реакция на укус клопа

Кулинария

день назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Гид по Казани

3 дня назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

отремонтировать диван в Екатеринбурге

Кулинария

12 часов назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

10 часов назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

4 часа назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

22 часа назад

Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Кулинария

7 часов назад

Турки окунают сырое тесто в сладкий сироп, а потом обваливают в кунжуте: после духовки получаются бублики с румяной корочкой
Новости Татарстана
17 минут назад

28 школьных библиотекарей Татарстана попали на Электронную доску почета

28 школьных библиотекарей Татарстана занесены н...

Кулинария

час назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Новости Татарстана

2 часа назад

Пейзажный парк «Камашево» открылся после благоустройства в Менделеевске

Наука

3 часа назад

Лингвистический саммит соберет в Казани ученых из разных стран

Новости Татарстана

3 часа назад

95-летие отмечает труженица тыла из Азнакаевского района
В Татарстане за один день от газа пострадали дв...
Новости Татарстана
49 минут назад

В Татарстане за один день от газа пострадали двое детей и женщина

Новости Казани

4 часа назад

Казань примет эхо-программу фестиваля архивных фильмов

Новости Татарстана

4 часа назад

80 млн рублей выделят вузу Татарстана на подготовку кадров для нефтегазохимии

Польза

4 часа назад

Язык татарской палитры: в Центре уникального мастерства расскажут о символике цвета
Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые...
Гид по Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют