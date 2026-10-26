Священник объяснил, почему православие не допускает многожёнства

Православие и ислам по-разному определяют допустимые формы супружеских отношений. Одно из наиболее заметных различий касается многожёнства: в православной традиции оно не допускается, тогда как ислам при определённых условиях разрешает мужчине иметь нескольких жён.

Священнослужитель Русской православной церкви объяснил, с чем связано такое расхождение. По его словам, христианское понимание брака строится на представлении о союзе одного мужчины и одной женщины. Такой союз предполагает взаимную верность, ответственность и духовное единство супругов.

Священник обратил внимание, что в истории человечества существовали различные формы семейных отношений. Многожёнство встречалось у многих народов, в том числе в обществах, описанных в Ветхом Завете.

В библейских текстах действительно упоминаются мужчины, имевшие нескольких жён. Представитель духовенства связал существование подобных практик с историческими обстоятельствами и особенностями жизни древнего общества. Однако в христианстве утвердилось иное понимание супружества. Брак рассматривается как исключительный союз двух людей, которые принимают взаимные обязательства и несут ответственность друг перед другом.

Отдельное значение в православном учении придаётся духовному равенству мужчины и женщины перед Богом. При этом церковное представление о семье включает определённые нравственные требования к обоим супругам.

В исламе отношение к многожёнству отличается. Мусульманское религиозное право допускает наличие у мужчины до четырёх жён при соблюдении установленных условий, включая требование справедливого отношения к каждой супруге. Вместе с тем многожёнство не является обязательным, и многие мусульманские семьи состоят из одного мужа и одной жены.

Священнослужитель также высказал мнение, что распространённость моногамных семей среди мусульман в России может быть связана в том числе с влиянием христианской культуры. Однако такой выбор может объясняться и другими обстоятельствами, включая личные убеждения, местные традиции и законодательство.

В России официально зарегистрированный брак предполагает союз двух людей, а заключение нового брака при наличии действующего зарегистрированного брака не допускается.

Источник: «МедиаПоток».