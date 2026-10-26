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Священник рассказал, какую смерть в православии считают постыдной

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
Представитель духовенства объяснил, почему обст...

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Смерть в окружении близких принято считать спокойным и достойным завершением жизни. Однако православная церковь оценивает уход человека из земного мира по другим критериям. Священнослужитель объяснил, почему даже трагическая гибель не обязательно считается позорной, а внешне спокойная смерть не гарантирует духовного благополучия.

По словам протоиерея, решающее значение имеют не обстоятельства последних минут, а то, как человек прожил свою жизнь, какие поступки совершал и с каким внутренним состоянием встретил смерть.

В качестве примера священник привёл судьбу священномученика Фаддея Тверского. Он погиб в заключении при унизительных обстоятельствах, однако православная церковь почитает его как святого. Несмотря на жестокость и трагичность произошедшего, его смерть рассматривается как свидетельство верности христианским убеждениям.

Подобные примеры встречаются и в житиях других святых. Многие мученики погибали после тяжёлых испытаний, подвергались жестокому обращению и даже оставались без достойного погребения. Тем не менее церковь придаёт их подвигу особое духовное значение.

Священнослужитель подчеркнул, что благой конец человеческой жизни не обязательно связан с отсутствием страданий. С православной точки зрения гораздо важнее вера, покаяние и готовность человека встретить свой последний час.

Постыдной в духовном понимании, как пояснил протоиерей, считается смерть человека, который сознательно отвергал Бога и не стремился изменить свою жизнь. Такая оценка связана с религиозным представлением о духовной ответственности, а не с внешними обстоятельствами гибели.

Отдельно священник затронул тему самоубийства. Православная церковь рассматривает добровольное лишение себя жизни как тяжёлую духовную трагедию. При этом церковное учение не позволяет людям достоверно судить об окончательной посмертной участи конкретного человека, пишет издание «Кулик».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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