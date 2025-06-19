Переводить запретят даже небольшие суммы: россиянам сообщили о новых правилах денежных переводов с 1 июня

С 1 июня 2025 года банки получили право приостанавливать частые и мелкие переводы на карты граждан, если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в легализации незаконных доходов или финансировании экстремистской деятельности.

Об этом в беседе с Газетой.Ru рассказала сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Росфинмониторинг теперь может блокировать финансовые операции сроком до 10 дней без необходимости обращения в суд. Такие меры могут касаться и законных поступлений, если они выглядят подозрительными. Например, если на счёт поступают частые мелкие переводы, переводы от разных лиц без объяснений или возврат долга без подтверждающих документов.

Это часть усиливающегося контроля за денежными потоками в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих карт, пояснила Епифанова. В некоторых случаях перевод может быть приостановлен на 30 дней, если блокировка осуществляется на основании информации от иностранных властей.

Если перевод был приостановлен, гражданину обязаны уведомить об этом в тот же день. Росфинмониторинг также должен предоставить информацию о причинах блокировки в течение трёх рабочих дней при обращении клиента.

Сенатор порекомендовала соблюдать финансовую гигиену, чтобы избежать приостановок переводов. Например, важно не передавать реквизиты карты незнакомым людям и заранее иметь документы, подтверждающие законность перевода (договоры, расписки, декларации). Также следует сообщать банку о нестандартных операциях, например, при выезде за границу.

Если перевод заблокирован, нужно оперативно предоставить пояснения. В случае необходимости решение можно обжаловать через Центральный банк или в суде.

Юрист также сообщил, что банки могут блокировать переводы из-за комментариев в графе «Назначение платежа». По федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», автоматизированные системы банков анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии. Если в тексте операции присутствуют слова, связанные с незаконной деятельностью, такие как наркотики, коррупция, терроризм или серая оплата, перевод может быть приостановлен для проверки.

