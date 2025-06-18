Переплата почти в 10 раз: что не так с инициативой Минстроя РФ по тарифам на воду

Минстрой России предложил удвоить нормативы на воду для пользователей, не имеющих счётчиков. Это затронет тех, кто платит по нормативам, так как у них нет приборов учёта.

Но даже если счётчик установлен, можно столкнуться с неоправданно высокими счётами, которые могут быть почти в десять раз выше фактического потребления. Рассмотрим, что предложил Минстрой и как избежать переплат.

Что изменится с повышением нормативов?

В первую очередь, нововведение затронет владельцев квартир без счётчиков. На данный момент для таких потребителей действует повышающий коэффициент 1,5, но Минстрой предлагает увеличить его до 3. Например, если раньше за воду без счётчика вы платили 1,5 тысячи рублей, то теперь ваш платёж составит 3 тысячи рублей. Проект уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Почему это важно?

Цель инициативы — стимулировать граждан устанавливать приборы учёта. Согласно статистике Росстата, счётчики на холодную воду установлены у 84% пользователей, на горячую — у 87%. Минстрой ссылается на опыт Москвы, где с 2015 года число установленных счётчиков выросло с 80% до 90%.

Однако, есть и обратная сторона этого повышения. Новые нормативы помогут собрать дополнительные средства для поддержки сферы ЖКХ, которая часто сталкивается с нехваткой бюджета. В то же время это может привести к увеличению платёжных квитанций для добросовестных плательщиков.

Как повышение тарифов скажется на жителях?

Наибольший удар окажется на тех, кто живёт один и не установил счётчики. Например, в Москве норматив потребления воды составляет 6,935 куба холодной и 4,745 куба горячей воды. Но если по счётчикам среднестатистический житель Москвы расходует всего 2 куба холодной воды и 1 куб горячей, то с новыми нормативами его платёж возрастёт с 529,5 рублей до 4484,5 рублей в месяц. Это более чем восьмикратное увеличение.

Переплаты и проблемы с передачей показаний

Особенно высокие счета могут ожидать тех, кто забывает передавать показания счётчиков. Если показания не были переданы в течение трёх месяцев, управляющая компания будет начислять платёж по нормативу, что может привести к значительным переплатам. В этом случае вам не сделают перерасчёт и не учтут переплату в последующие месяцы. Например, если в июне вы заплатили по нормативу, то в июле, даже если вы вернёте показания, этот платёж не будет учтён.

Как избежать переплаты?

Основной совет — внимательно следить за сроками передачи показаний и не забывать сообщать их вовремя. В противном случае можно получить значительно увеличенные суммы в платёжных квитанциях. Важно помнить, что в случае ошибок в системе или сбоях вам также будет сложно оспорить начисления.

Повышение нормативов на воду — это шаг, направленный на повышение количества установленных счётчиков, но для многих это также означает значительное увеличение ежемесячных платежей. Чтобы избежать переплат, важно следить за показаниями и своевременно их передавать.

