Новости России
· Ульяна Сенько

Пенсионный возраст все-таки снизят? Новую поправку обсуждают в Госдуме

Пенсионный возраст все-таки снизят? Новую поправку обсуждают в Госдуме

novyj-god-2022.ru

Подписаться в Telegram

Гражданам Российской Федерации сообщили, что они в скором времени могут получить возможность выйти на пенсию раньше чем в 60 и 65 лет, пишет progorod59.

В настоящее время общий для всех россиян возраст выхода на пенсию равен 60 и 65 годам для женщин и мужчин соответственно. Вместе с тем предусмотрен и досрочный выход на пенсию при условии, что россиянин или россиянка имеют трудовой стаж 42 года и 37 лет. Также законом предусмотрено, что преждевременно на пенсию можно выйти не раньше чем на 24 месяца.

Депутаты Госдумы предлагают снизить страховой стаж для выхода на досрочную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. Но при этом самым главным условием будет то, что граждане мужского и женского полов смогут выйти на заслуженный отдых не раньше 60 и 55 лет.

Авторы предполагаемого нововведения считают, что установление такой нормы будет мотивировать россиян работать в «белой» зоне экономики и уплачивать отчисления в фонды. Также отмечается, что это поможет повысить стоимость ИПК и вывести до 50% зарплаты из «серой» зоны.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ 13 декабря 2023 года.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

день назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

вывод тараканов из квартиры москва

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани расширили территориальные границы

Новости Татарстана

день назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

ремонт унитаза ido в Москве

Лонгриды

5 часов назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц

Новости Татарстана

10 часов назад

Начальник управления культуры Нижнекамска покинула должность, отработав 3 месяца
Лонгриды
5 часов назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ужесточат правила содержания домашних питомцев

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста

Новости Татарстана

4 часа назад

Фарид Мухаметшин высказался о сериале «Слово Пацана»

Новости Татарстана

4 часа назад

Путин планирует посетить казанский техникум информационных технологий
3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России
Лонгриды
4 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

5 часов назад

«Моего сына избили, администрация бездействует»: что происходит в 107-ой гимназии Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане книгу «Слово пацана» продают за 15,5 тысяч рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

В казанском аэропорту к 2025 году начнут строить новый терминал
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники