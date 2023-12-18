Пенсионный возраст все-таки снизят? Новую поправку обсуждают в Госдуме

Гражданам Российской Федерации сообщили, что они в скором времени могут получить возможность выйти на пенсию раньше чем в 60 и 65 лет, пишет progorod59.

В настоящее время общий для всех россиян возраст выхода на пенсию равен 60 и 65 годам для женщин и мужчин соответственно. Вместе с тем предусмотрен и досрочный выход на пенсию при условии, что россиянин или россиянка имеют трудовой стаж 42 года и 37 лет. Также законом предусмотрено, что преждевременно на пенсию можно выйти не раньше чем на 24 месяца.

Депутаты Госдумы предлагают снизить страховой стаж для выхода на досрочную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. Но при этом самым главным условием будет то, что граждане мужского и женского полов смогут выйти на заслуженный отдых не раньше 60 и 55 лет.

Авторы предполагаемого нововведения считают, что установление такой нормы будет мотивировать россиян работать в «белой» зоне экономики и уплачивать отчисления в фонды. Также отмечается, что это поможет повысить стоимость ИПК и вывести до 50% зарплаты из «серой» зоны.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ 13 декабря 2023 года.