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Пенсионный возраст повысят на четыре года: печальный сюрприз ждет россиян уже в феврале 2025

2025 год станет важным этапом в преобразовании ...

krasrab.ru

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2025 год станет важным этапом в преобразовании пенсионной системы России, с которым связано множество изменений, затронувших широкий круг граждан. Финальная стадия реформы ожидается к 2028 году.

Изменения в пенсионном возрасте

Продолжение реформы, начавшейся в 2019 году, подразумевает дальнейшее повышение пенсионного возраста. В 2024 году мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года столкнутся с увеличением возраста выхода на пенсию на три года. В 2025 году, даже если граждане достигнут нового пенсионного порога, это не гарантирует автоматического выхода на пенсию.

Что нужно для выхода на пенсию в 2025 году?

Для того чтобы выйти на пенсию в 2025 году, нужно соответствовать двум ключевым критериям:

  1. Минимум 15 лет страхового стажа.
  2. Накопление 28,2 пенсионных баллов, что зависит от продолжительности трудовой деятельности и уровня дохода.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, пенсия будет доступна не раньше 2026 года.

Другие нововведения в пенсионной системе в настоящем году

Кроме изменения пенсионного возраста, в 2025 году также вступят в силу другие важные новшества:

  • Увеличение страховых взносов: ставка для работодателей и самозанятых граждан возрастет с 22% до 26%, что обеспечит улучшение финансирования пенсионной системы.
  • Корректировка формулы расчета пенсий, направленная на более справедливое начисление в зависимости от трудового вклада каждого гражданина.
  • Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК): новая система позволит гражданам самостоятельно управлять своими пенсионными накоплениями и инвестировать их для обеспечения будущей пенсии.

Что ждать в будущем?

В 2028 году пенсионный возраст в России установится на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Эксперты советуют гражданам внимательно следить за изменениями в пенсионной системе и заранее планировать свое финансовое будущее, чтобы быть готовыми к предстоящим переменам.

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