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Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: опубликован полный список льготников

Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: опубликован полный список льготников

bangkokbook.ru

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Пожилым россиянам, страдающим от туберкулеза и прочих заболеваний, открывается возможность пройти курс лечения в санаториях с целью предупреждения серьезных заболеваний. Более того, на лечение могут рассчитывать пенсионеры, страдающие различными недугами. Проезд к месту лечения и обратно предоставляется бесплатно в рамках социального пакета услуг. Обычно длительность лечения в санаториях составляет 18 дней, однако инвалиды с заболеваниями или последствиями травм головного или спинного мозга могут находиться на курсе лечения в течение 24-42 дней.

Пенсионерам предоставляется право отказаться от части или всех социальных услуг и запросить их замену денежными выплатами. Для этого необходимо подать заявление в региональный социальный фонд до начала октября текущего года. В этом случае государство начнет выплачивать деньги вместо предоставления лекарств и лечения с 1 января следующего года. Если гражданин, который достиг пенсионного возраста, желает возобновить получение услуг, он должен повторно обратиться в СФО.

Для получения лекарств необходимо получить рецепт от врача. Для подачи заявления на санаторно-курортное лечение требуется медицинская справка (форма No 070/у) от лечащего врача поликлиники по месту жительства. После получения путевки в санаторий за два месяца до истечения срока действия санаторно-курортной карты санаторно-курортный пациент должен получить санаторно-курортную карту. Вместе с санаторно-курортной картой проживающие в санатории получают специальный ваучер для приобретения железнодорожных или других билетов до санатория.

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