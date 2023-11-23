Пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты предупреждают: государство может остановить выплаты

Пожилым гражданам Российской Федерации, получающим пенсии на банковские карты, напомнили об одном важном правиле, нарушив которое они могут лишиться выплат, сообщает PRIMPRESS.

Финансовый эксперт и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснил, что в российском законодательстве существует норма, подразумевающая лишение пенсионных выплат тех пожилых граждан, которые не снимают и не пользуются денежными средствами со своих банковских карт более шести месяцев, служащих для начисления страховых выплат по возрасту.

Другими словами, если пенсионер не снимает и не расплачивается пенсионными деньгами с карты, то государство останавливает выплаты.

Михаил Коган отметил, что таким правилом власти защищают себя от финансовых трат на тех российских пенсионеров, которые не нуждаются в государственных выплатах и имеют возможность жить на свои личные сбережения и денежные средства.