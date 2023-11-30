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Пенсии вырастут уже с 1 января 2024 году: кому и на сколько увеличат выплаты

Пенсии вырастут уже с 1 января 2024 году: кому и на сколько увеличат выплаты

9111.ru

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Государственная дума Российской Федерации утвердила закон, подразумевающий индексацию страховых пенсионных выплат, сообщает информационно-новостной портал pg11.

Председатель Министерства труда Антон Котяков уточнил, насколько увеличатся денежные выплаты и кому. Уже с 1 января 2024 год сумма пенсии для неработающих пожилых граждан России повысится на 1628 рублей, размер которой в итоге составит более 23-х тысяч рублей.

Более того, в законопроекте бюджета Соцфонда, внесенном в Госдуму РФ, также сказано, что пенсии для нетрудоустроенных пенсионеров будут расти в 2025 и 2026 годах. А именно, с февраля и апреля 2025 года страховые денежные выплаты по возрасту возрастут на 4,5% и 6,7% соответственно, в 2026 году пенсии также будут проиндексированы дважды: сначала на 4 процента, затем на 2,3. Однако вышеназванные цифры являются лишь предварительными, поэтому финальные размеры прибавок будут установлены в конце 2024 и 2025 годов.

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уточнил, что страховые выплаты по возрасту будут увеличиваться согласно фактической инфляции за прошлый год, чтобы создать для российских пенсионеров комфортные условия для жизни в периоды роста цен на товары и услуги.

Добавим, что в декабре 2023 года российским пенсионерам придет сразу две пенсионные выплаты, где первая - это деньги за декабрь, а вторая - январская пенсия, потому что в первые числа января 2024 года финансовые организации и учреждения, распределяющие и начисляющие пенсии, работать не будут ввиду праздничных выходных, сообщили в PRIMPRESS.

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