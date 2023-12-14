Пенсии проиндексируют на 45%: Соцфонд сделал неожиданное заявление

Гражданам РФ рассказали, что у любого из них вне зависимости от трудового статуса есть возможность увеличить свою пенсию до 45%, сообщает новостной онлайн-портал PRIMPRESS.

Представитель Социального фона России объяснил, что любой гражданин может отложить свой выход на пенсию минимум на год, максимум на десять лет. Законодательством предусмотрено, что если россиянин, достигший возраста для получения пенсии, решил не забирать ее сразу, то в будущем он будет получать выплату по старости в повышенном размере.

Например, если вы примете решение отложить свой выход на пенсию на 5 лет, то к фиксированной законодательством российского государства выплате по старости на момент ее получения прибавится 36%, а пенсия в целом увеличится на 45%, рассказал специалист.