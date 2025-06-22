Пенсии пересчитают, с 1 августа 2025 года будет новый размер: что ждёт пенсионеров РФ

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА Новости, что с 1 августа будет проведён очередной перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров.

При пересмотре размера пенсии будут учтены:

• страховые взносы, которые работодатель уплатил за последние 12 месяцев;

• дополнительный стаж, накопленный в тот же период.

Ранее было сообщено, что доходы российских домохозяйств растут, однако многие не чувствуют этого на себе.

Таким образом, работающие пенсионеры смогут увеличить свои пенсионные коэффициенты. Тем не менее, по словам эксперта, прибавка будет незначительной: максимальный размер увеличения составит около 437 рублей.

