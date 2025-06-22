Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пенсии пересчитают, с 1 августа 2025 года будет новый размер: что ждёт пенсионеров РФ

Ведущий научный сотрудник Института социального...

ok.ru

Подписаться на Дзен.канал

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА Новости, что с 1 августа будет проведён очередной перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров.

При пересмотре размера пенсии будут учтены:

• страховые взносы, которые работодатель уплатил за последние 12 месяцев;

• дополнительный стаж, накопленный в тот же период.

Ранее было сообщено, что доходы российских домохозяйств растут, однако многие не чувствуют этого на себе.

Таким образом, работающие пенсионеры смогут увеличить свои пенсионные коэффициенты. Тем не менее, по словам эксперта, прибавка будет незначительной: максимальный размер увеличения составит около 437 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка назвал два главных условия для попадания в рай

Новости Татарстана

день назад

В Казани обсудили вопросы медобеспечения для участников спецоперации и их семей

звук пугающий тараканов

Не у нас

день назад

Охлаждение улучшает питательные свойства белого риса, овса и картофеля

Интересное в Казани

2 дня назад

Сладкий эксперимент: какое мороженое выберут дети, если дать им полную свободу

ремонт подкрылков в Москве

Не у нас

день назад

Врачи нашли пациентку с уникальной группой крови, ранее неизвестной науке

Лонгриды

день назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Не у нас

день назад

«Т1» и МГИМО создают систему оценки научного потенциала вуза

Не у нас

13 часов назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения
Новости Татарстана
13 часов назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

В Татарстане клубника и земляника поспели раньш...

Новости Татарстана

13 часов назад

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

Не у нас

13 часов назад

Россияне сталкиваются с ростом инфекций из-за отказа от вакцинации

Не у нас

13 часов назад

Британия начнёт обязательное генетическое тестирование новорождённых

Не у нас

13 часов назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения
Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные...
Лонгриды
день назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Не у нас

13 часов назад

Белки крови помогают точнее определить биологический возраст человека

Не у нас

13 часов назад

Учёные рассказали, какие способности появятся у людей к 2030 году

Не у нас

день назад

Священник объяснил, почему нельзя читать «запретные молитвы»
Лето не повторяется: что посмотреть, попробоват...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября