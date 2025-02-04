Пятница станет выходным днем — приятный сюрприз от Мишустина: радость для всего населения РФ

В наступившем 2025 году российские граждане получат уникальную возможность насладиться длительными периодами отдыха благодаря пересмотренному календарю праздничных и выходных дней.

Правительство РФ утвердило обновленный график, который предусматривает рекордно продолжительные новогодние каникулы и две отдельные серии майских праздников, что позволит максимально эффективно планировать отпуск.

Двойные майские праздники: два этапа для перезагрузки

Май в 2025 году обещает быть настоящим подарком для тех, кто любит планировать отдых заранее:

Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая предоставляет возможность насладиться весенними пейзажами, устроить пикник на природе или отправиться в активный городской туризм.

День Победы отмечается с 8 по 11 мая. Этот период идеально подходит для посещения мемориалов, музеев и исторических мест, а также для организации семейных выездов на природу, где можно совместить отдых с экскурсиями по родным местам.

Между этими двумя праздничными блоками останется всего три рабочих дня, что может стать отличным поводом для планирования короткого, но насыщенного выходного путешествия.

Дополнительные выходные и их возможности

Кроме главных праздничных периодов, в 2025 году предусмотрены и дополнительные дни отдыха:

22–23 февраля – День защитника Отечества, который можно отметить в кругу семьи или друзей, устроив тематическую вечеринку.

8–9 марта – Международный женский день, предоставляющий шанс порадовать своих близких и насладиться женскими празднованиями в спа-салонах или уютных кафе.

12–15 июня – День России, время для открытия новых маршрутов, поездок на природу и посещения фестивалей под открытым небом.

2–4 ноября – День народного единства, отличный повод для культурных мероприятий или поездок по историческим местам.

Эти выходные можно совместить с активным отдыхом: велопрогулки, пешие походы, поездки на дачу или отдых в санаториях, что позволит восстановить силы после трудового года.

Как лучше провести свободное время?

Чтобы максимально использовать предоставленные возможности, предлагаем несколько идей для организации отдыха:

Путешествия по России. Используйте длительные каникулы для изучения малознакомых уголков страны. Экскурсии по природным заповедникам, поездки на теплоходах по рекам и озерам, посещение исторических городов – все это подарит массу впечатлений.

Активный отдых на природе. Летом можно отправиться в походы, заняться рыбалкой или просто устроить барбекю с друзьями на природе.

Культурные мероприятия. Посетите театры, музеи, выставки – культурная программа поможет обогатить внутренний мир и найти новые источники вдохновения.

Семейный досуг. Организуйте семейные выезды, пикники, посиделки за настольными играми или просто прогулки по городским паркам. Такие моменты укрепят семейные узы и подарят незабываемые воспоминания.

Статистика и планы на год

В 2025 году россияне получат:

118 выходных дней, включая 14 официальных праздников и 104 стандартных выходных.

247 рабочих дней (на один день меньше, чем в предыдущем году) и 4 сокращенных дня перед праздниками.

Несмотря на то, что февраль и апрель обещают быть самыми загруженными по рабочим дням, продуманный календарь позволит планировать отпуска и краткосрочные поездки с максимальной выгодой для здоровья и настроения.

Новый календарь выходных 2025 года открывает перед россиянами широкие возможности для активного и разнообразного отдыха. Длительные каникулы, двойные майские праздники и дополнительные выходные – это шанс не только отдохнуть, но и открыть новые горизонты, провести время с семьей и друзьями, а также заняться любимыми делами. Планируйте свои путешествия и досуг заранее, чтобы каждый момент выходных стал настоящим праздником.

