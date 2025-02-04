Пятница станет выходным днем — приятный сюрприз от Мишустина: радость для всего населения РФ
zsrf.ru
В наступившем 2025 году российские граждане получат уникальную возможность насладиться длительными периодами отдыха благодаря пересмотренному календарю праздничных и выходных дней.
Правительство РФ утвердило обновленный график, который предусматривает рекордно продолжительные новогодние каникулы и две отдельные серии майских праздников, что позволит максимально эффективно планировать отпуск.
Двойные майские праздники: два этапа для перезагрузки
Май в 2025 году обещает быть настоящим подарком для тех, кто любит планировать отдых заранее:
Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая предоставляет возможность насладиться весенними пейзажами, устроить пикник на природе или отправиться в активный городской туризм.
День Победы отмечается с 8 по 11 мая. Этот период идеально подходит для посещения мемориалов, музеев и исторических мест, а также для организации семейных выездов на природу, где можно совместить отдых с экскурсиями по родным местам.
Между этими двумя праздничными блоками останется всего три рабочих дня, что может стать отличным поводом для планирования короткого, но насыщенного выходного путешествия.
Дополнительные выходные и их возможности
Кроме главных праздничных периодов, в 2025 году предусмотрены и дополнительные дни отдыха:
- 22–23 февраля – День защитника Отечества, который можно отметить в кругу семьи или друзей, устроив тематическую вечеринку.
- 8–9 марта – Международный женский день, предоставляющий шанс порадовать своих близких и насладиться женскими празднованиями в спа-салонах или уютных кафе.
- 12–15 июня – День России, время для открытия новых маршрутов, поездок на природу и посещения фестивалей под открытым небом.
- 2–4 ноября – День народного единства, отличный повод для культурных мероприятий или поездок по историческим местам.
Эти выходные можно совместить с активным отдыхом: велопрогулки, пешие походы, поездки на дачу или отдых в санаториях, что позволит восстановить силы после трудового года.
Как лучше провести свободное время?
Чтобы максимально использовать предоставленные возможности, предлагаем несколько идей для организации отдыха:
- Путешествия по России. Используйте длительные каникулы для изучения малознакомых уголков страны. Экскурсии по природным заповедникам, поездки на теплоходах по рекам и озерам, посещение исторических городов – все это подарит массу впечатлений.
- Активный отдых на природе. Летом можно отправиться в походы, заняться рыбалкой или просто устроить барбекю с друзьями на природе.
- Культурные мероприятия. Посетите театры, музеи, выставки – культурная программа поможет обогатить внутренний мир и найти новые источники вдохновения.
- Семейный досуг. Организуйте семейные выезды, пикники, посиделки за настольными играми или просто прогулки по городским паркам. Такие моменты укрепят семейные узы и подарят незабываемые воспоминания.
Статистика и планы на год
В 2025 году россияне получат:
- 118 выходных дней, включая 14 официальных праздников и 104 стандартных выходных.
- 247 рабочих дней (на один день меньше, чем в предыдущем году) и 4 сокращенных дня перед праздниками.
Несмотря на то, что февраль и апрель обещают быть самыми загруженными по рабочим дням, продуманный календарь позволит планировать отпуска и краткосрочные поездки с максимальной выгодой для здоровья и настроения.
Новый календарь выходных 2025 года открывает перед россиянами широкие возможности для активного и разнообразного отдыха. Длительные каникулы, двойные майские праздники и дополнительные выходные – это шанс не только отдохнуть, но и открыть новые горизонты, провести время с семьей и друзьями, а также заняться любимыми делами. Планируйте свои путешествия и досуг заранее, чтобы каждый момент выходных стал настоящим праздником.
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