Пятки пемзой больше не шлифую – новый топ в уходе за кожей стоп: будет мягкой и нежной

Если вы мечтаете о гладких пяточках, как после салона, но хотите избежать агрессивных пилок и грубых процедур, то кислотный педикюр — идеальный вариант для вас.

Вместо покупных «носочков», которые могут содержать сомнительные ингредиенты, можно создать их самостоятельно в домашних условиях. Это безопасная и эффективная альтернатива!

Что понадобится для домашнего кислотного педикюра:

2 полиэтиленовых пакета (по одному на каждую ногу)

Старые хлопчатобумажные носки

Теплые шерстяные носки

Муравьиный спирт или салициловая кислота (основной компонент для отшелушивания)

Жирный питательный крем для ног

Теплая вода

Пошаговая инструкция:

Готовим раствор: Налейте муравьиный спирт или салициловую кислоту в небольшую миску и добавьте немного теплой воды (не горячей!). Защищаем кожу: Обильно нанесите питательный крем на верхнюю часть стоп, чтобы защитить её от воздействия кислоты. Пропитываем носки: Наденьте хлопчатобумажные носки и полностью окуните ноги в подготовленный раствор. Убедитесь, что носки хорошо пропитались. Создаем «эффект сауны»: Поверх хлопковых носок надевайте полиэтиленовые пакеты, а затем теплые шерстяные носки. Это создаст эффект парника, который усилит действие кислоты. Наслаждаемся процессом: Оставьте «носочки» на ногах на 2-3 часа. В это время можно заниматься другими делами — читать книгу или смотреть фильм. Завершаем процедуру: Снимите носки и пакеты, тщательно промойте ноги теплой водой и нанесите жирный увлажняющий крем. Результат: гладкие пяточки без усилий!

Через 4-5 дней начнется активное отшелушивание ороговевшей кожи. Не пугайтесь легкого шелушения — это нормальный процесс. Полное обновление кожи произойдет через 1-1,5 недели, и ваши стопы станут невероятно мягкими и нежными.

Преимущества домашних кислотных «носочков»:

Мягкое и деликатное воздействие на кожу.

Подходят для чувствительной кожи.

Экономия средств по сравнению с салонными процедурами.

С помощью этой простой процедуры ваши пяточки будут выглядеть ухоженно и гладко, а регулярное использование таких «носочков» поможет поддерживать здоровье ног и красоту кожи.

