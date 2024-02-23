Пара мелочей и рыбный бульон будет в сотню раз вкуснее и прозрачнее слезы

Приготовление хорошего рыбного бульона кажется простой задачей, но, наверное, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо было идеальным. Чтобы добиться такого результата, необходимо обратить внимание на несколько нюансов.

Ингредиенты:

500 г рыбных голов, хвостов или костей (лучше всего использовать белую рыбу, такую как треска, палтус или лосось)

2 л воды

1 луковица

1 морковь

1 стебель сельдерея

2-3 лавровых листа

Соль и перец по вкусу

Инструкции:

Подготовьте овощи: морковь, лук и сельдерей мелко нарежьте.

В большой кастрюле смешайте рыбные головы, хвосты или кости с нарезанными овощами.

Залейте ингредиенты 2 литрами воды и поставьте на средний огонь.

Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне примерно 30-40 минут, чтобы выварить вкус и аромат из рыбы и овощей.

С помощью шумовки удалите пену и другие отложения с поверхности бульона.

Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Продолжайте варить еще 10-15 минут.

После этого процедите бульон через мелкое сито или марлю, чтобы удалить все твердые частицы и сделать его прозрачным.

Доведите бульон до готовности, при необходимости досаливайте по вкусу.

Готовый рыбный бульон можно подавать как основу для различных супов и блюд, а также пить в качестве отдельного бульона.