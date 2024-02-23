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Пара мелочей и рыбный бульон будет в сотню раз вкуснее и прозрачнее слезы

Пара мелочей и рыбный бульон будет в сотню раз вкуснее и прозрачнее слезы

ideireceptov.ru

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Приготовление хорошего рыбного бульона кажется простой задачей, но, наверное, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо было идеальным. Чтобы добиться такого результата, необходимо обратить внимание на несколько нюансов.

Ингредиенты:

  • 500 г рыбных голов, хвостов или костей (лучше всего использовать белую рыбу, такую как треска, палтус или лосось)
  • 2 л воды
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 стебель сельдерея
  • 2-3 лавровых листа
  • Соль и перец по вкусу

Инструкции:

  • Подготовьте овощи: морковь, лук и сельдерей мелко нарежьте.
  • В большой кастрюле смешайте рыбные головы, хвосты или кости с нарезанными овощами.
  • Залейте ингредиенты 2 литрами воды и поставьте на средний огонь.
  • Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне примерно 30-40 минут, чтобы выварить вкус и аромат из рыбы и овощей.
  • С помощью шумовки удалите пену и другие отложения с поверхности бульона.
  • Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Продолжайте варить еще 10-15 минут.
  • После этого процедите бульон через мелкое сито или марлю, чтобы удалить все твердые частицы и сделать его прозрачным.
  • Доведите бульон до готовности, при необходимости досаливайте по вкусу.

Готовый рыбный бульон можно подавать как основу для различных супов и блюд, а также пить в качестве отдельного бульона.

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