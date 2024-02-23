Пара мелочей и рыбный бульон будет в сотню раз вкуснее и прозрачнее слезы
ideireceptov.ru
Приготовление хорошего рыбного бульона кажется простой задачей, но, наверное, каждая хозяйка хочет, чтобы ее блюдо было идеальным. Чтобы добиться такого результата, необходимо обратить внимание на несколько нюансов.
Ингредиенты:
- 500 г рыбных голов, хвостов или костей (лучше всего использовать белую рыбу, такую как треска, палтус или лосось)
- 2 л воды
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 стебель сельдерея
- 2-3 лавровых листа
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
- Подготовьте овощи: морковь, лук и сельдерей мелко нарежьте.
- В большой кастрюле смешайте рыбные головы, хвосты или кости с нарезанными овощами.
- Залейте ингредиенты 2 литрами воды и поставьте на средний огонь.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне примерно 30-40 минут, чтобы выварить вкус и аромат из рыбы и овощей.
- С помощью шумовки удалите пену и другие отложения с поверхности бульона.
- Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Продолжайте варить еще 10-15 минут.
- После этого процедите бульон через мелкое сито или марлю, чтобы удалить все твердые частицы и сделать его прозрачным.
- Доведите бульон до готовности, при необходимости досаливайте по вкусу.
Готовый рыбный бульон можно подавать как основу для различных супов и блюд, а также пить в качестве отдельного бульона.