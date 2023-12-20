Пальмовая гадость в красивом оформлении: в Роскачестве рассказали о марках конфет, которые опасны для здоровья

Россиянам рассказали, какими марками конфет лучше не угощать детей, так как в них содержатся ингредиенты, которые могут навредить молодому организму, сообщили в PRIMPRESS.

Российская система качества проверила ряд сладостей от отечественных и зарубежных производителей и обнародовала результаты исследования, в которых назвала бренды конфет, не рекомендованных для употребления в пищу, а также качественные и безопасные марки сладостей.

В целом результаты проверки не слишком плохие, так как в 22 исследуемых образцах конфет от разных производителей не было обнаружено опасных для организма человека бактерий и микроорганизмов. Тем не менее эксперты Роскачества выделили четыре марки, которые лучше не давать детям, потому в фактических составах их сладостей были выявлены консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и пальмовое масло. К ним относятся Milky Way, Kinder, «Яшкино» и «Победа Вкуса».

Среди всех образцов специалисты выделили только один бренд сладких конфет, который соответствует всем Государственным стандартам и не содержит вредных для употребления в пищу веществ, Only.