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· Алина Алмакаева

Пальмовая гадость в фантике: Роскачество назвало марки конфет опасных для здоровья

Пальмовая гадость в фантике: Роскачество назвало марки конфет опасных для здоровья

pulse.mail.ru

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Эксперты Роскачества предложили ограничить использование определенных видов кондитерских изделий в питании детей, особенно в качестве подарков. Проведенные исследования показали, что многие изученные сладости содержат компоненты, использование которых следует минимизировать.

Исследуемые кондитерские изделия были приобретены для анализа в аккредитованном государством институте, специализирующемся на таких исследованиях. Анализировались различные виды шоколада, карамели и других сладких подарков, которые часто выбираются в качестве подарков на торжествах, включая предновогодние.

В ходе экспертизы изучено более двадцати наборов кондитерских изделий, представленных как популярные зарубежные марки (например, "Milky Way" и "Kinder"), так и российские ("Яшкино" и "Аленки"). Независимо от внешнего декора и цены, в продукции были обнаружены вещества, не рекомендуемые для употребления детьми, включая искусственные подсластители, красители и консерванты. Однако явно вредных элементов не было обнаружено.

С другой стороны, продукция марки "Only", специализирующейся на молочных шоколадных изделиях, полностью соответствовала стандартам безопасности. В этих конфетах не было найдено компонентов, которые могли бы представлять угрозу для здоровья, поэтому они могут быть безопасно включены в праздничное меню детей разных возрастов. Полученные результаты исследования предоставляют надежду и предлагают родителям альтернативный выбор, если они хотят выбрать безопасные сладости для своих детей.

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