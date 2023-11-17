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«Пальмовая гадость»: Росконтроль назвал марки сливочного масла, которые не стоит покупать

«Пальмовая гадость»: Росконтроль назвал марки сливочного масла, которые не стоит покупать

smartik.ru

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Организация Росконтроль действующая в области контроля качества и безопасности товаров и услуг, предлагаемых гражданам Российской Федерации отечественными и зарубежными производителями, назвала марки сливочного масла, которые не рекомендуется покупать и употреблять в пищу, сообщили в PRIMPRESS.

В проверке приняли участие более 30 образцов масла на сливках, и всего 13%, согласно заключению экспертов Роскачества, являются безопасными и качественными. К ним относятся сливочные масла под марками «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. В продуктах перечисленных брендов не было обнаружено ни одного нарушения ГОСТ и наличия вредных ингредиентов.

В черный список Росконтроля попали масла, в которых специалисты выявили содержание растительных жиров, которые недобросовестные производители используют в целях экономии на изготовлении продукта. Сливочные масла, нарушающие Государственные стандарты и рекомендуемые к покупке и употреблению в пищу, производятся в Курске под названием «Традиционное», а также в Мытищах.

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