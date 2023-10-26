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Пальмовая гадость, ни капли сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, ни капли сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

artembolnica2.ru

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Сливочное масло является одним из самых полезных продуктов для организма человека, так как содержащиеся в нем молочные жиры помогают обновляться клеткам мозга, ускоряют мыслительные процессы и улучшают внимание.

Но эксперты Роскачества выяснили, что не все производители сливочного масла добросовестны: по итогам проведенных исследований Роскачество назвало торговые марки масла, в котором нет сливок, на их месте пальмовое масло, которое не несет организму никакой пользы, более того, может навредить из-за высокого содержания растительных жиров.

Российская система качества ежегодно проводит исследования составов производимого в России сливочного масла на соответствие государственным стандартам. Результатами одной из последних подобных проверок поделились с россиянами: в список нерекомендованных продуктов попали сливочные масла жирностью 72,5% четырех торговых брендов Московской области, трех Челябинской области, а также пальмовое масло производят в Волгоградской, Амурской областях и в Ставропольском крае.

Вместе с тем эксперты Роскачества назвали марки масла на сливках, которые можно смело употреблять в пищу и не переживать за свое здоровье: "Домик в деревне", "Вкуснотеево", "Каждый день", сообщил progorodsamara.ru.

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