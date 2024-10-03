По мере того как напряженность на фронтах в Украине продолжает нарастать, в России продолжают говорить о возможности новых мобилизационных мероприятий. Эксперт по вопросам безопасности Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, не исключает, что мобилизация может быть объявлена в ближайшее время, особенно в свете последних действий Украины на военном поле, пишет news.ru.

Киев, по словам Козюлина, активизировал подготовку новых подразделений, включая обучение сил на Западе и привлечение иностранных наемников. Также неоднократно поднимался вопрос о возможной отправке на украинский театр военных действий подразделений стран НАТО, включая Иностранный легион Франции.

Козюлин уверен: в последние пару лет не было никакой необходимости в мобилизации благодаря тому, что в России было достаточно контрактников, поддерживаемому усиленной информационной кампанией и патриотическими инициативами внутри страны. Политолог подчеркнул, что усилия по патриотическому воспитанию молодежи уже приносят свои плоды: молодые люди вдохновляются рассказами о героях и выражают желание следовать их примеру.

Новый указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности армии, по мнению военного корреспондента Александра Коца, также является шагом на пути к укреплению военного потенциала страны без дополнительной мобилизации. Коц указывает, что в российских вооруженных силах формируются резервные бригады, что может быть своего рода подготовкой к неожиданным военным обострениям, включая возможное прямое столкновение с НАТО.

Ситуация на восточном фронте остается неопределенной, и каждый новый ход на политическом и военном шахматном поле может существенно изменить текущее положение вещей. Решение о мобилизации, как и любое военное решение, будет зависеть от множества факторов, включая внешнеполитический контекст и внутренние обстоятельства