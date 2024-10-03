Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Озвучили условие для новой волны мобилизации: сделано экстренное заявление

По мере того как напряженность на фронтах в Укр...

osetia.ldpr.ru

Подписаться в Telegram

По мере того как напряженность на фронтах в Украине продолжает нарастать, в России продолжают говорить о возможности новых мобилизационных мероприятий. Эксперт по вопросам безопасности Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, не исключает, что мобилизация может быть объявлена в ближайшее время, особенно в свете последних действий Украины на военном поле, пишет news.ru.

Киев, по словам Козюлина, активизировал подготовку новых подразделений, включая обучение сил на Западе и привлечение иностранных наемников. Также неоднократно поднимался вопрос о возможной отправке на украинский театр военных действий подразделений стран НАТО, включая Иностранный легион Франции.

Козюлин уверен: в последние пару лет не было никакой необходимости в мобилизации благодаря тому, что в России было достаточно контрактников, поддерживаемому усиленной информационной кампанией и патриотическими инициативами внутри страны. Политолог подчеркнул, что усилия по патриотическому воспитанию молодежи уже приносят свои плоды: молодые люди вдохновляются рассказами о героях и выражают желание следовать их примеру.

Новый указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности армии, по мнению военного корреспондента Александра Коца, также является шагом на пути к укреплению военного потенциала страны без дополнительной мобилизации. Коц указывает, что в российских вооруженных силах формируются резервные бригады, что может быть своего рода подготовкой к неожиданным военным обострениям, включая возможное прямое столкновение с НАТО.

Ситуация на восточном фронте остается неопределенной, и каждый новый ход на политическом и военном шахматном поле может существенно изменить текущее положение вещей. Решение о мобилизации, как и любое военное решение, будет зависеть от множества факторов, включая внешнеполитический контекст и внутренние обстоятельства

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Новости России

18 часов назад

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

стоп клоп средство от клопов

Новости Казани

день назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

купить сайт на wordpress в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Казани

день назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

21 час назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Новости Казани

22 часа назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
Новости Татарстана
2 часа назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Среди главных нововведений – появление штрафов

Новости Татарстана

час назад

Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш

Новости России

21 час назад

ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Новости Казани

2 часа назад

Метшин назвал Казань городом женихов

Новости Татарстана

3 часа назад

Октябрь в Татарстане ожидается теплее нормы
В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть...
Новости Казани
31 минуту назад

В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть от непотушенной сигареты

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске ищут участников массовой драки с иностранцами

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани сняты ограничения на перелеты

Новости Казани

4 часа назад

Правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани