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Овощное лечо всего за пять минут — просто невероятная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Кабачки — один из самых универсальных овощей, к...

dzen.ru

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Кабачки — один из самых универсальных овощей, которые можно использовать в разных блюдах, и если у вас накопилось много кабачков, то у нас есть идеальное решение для их переработки.

Овощное лечо всего за 5 минут — это не просто быстрый способ приготовить вкусную закуску, но и отличный вариант заготовки на зиму. Легко, вкусно и настолько аппетитно, что 20 банок вам может не хватить!

Почему лечо?

Лечо — это классическое овощное блюдо, которое готовят в разных вариациях. Но именно с кабачками лечо приобретает особую текстуру и вкус. Этот рецепт станет вашим спасением, если нужно быстро сделать вкусную закуску к праздничному столу или подготовить заготовки на зиму.

Идеальный рецепт лечо с кабачками

Что понадобится для быстрого овощного лечо:

  • Кабачки — 2-3 штуки (среднего размера);
  • Перец болгарский — 4-5 штук;
  • Помидоры — 5-6 штук (можно использовать томатную пасту);
  • Лук репчатый — 2 головки;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Чеснок — 3-4 зубчика;
  • Соль, сахар, уксус — по вкусу;
  • Растительное масло — 50 мл.

Приготовление лечо за 5 минут:

  1. Подготовка овощей. Нарежьте кабачки и перец кубиками, морковь натрите на крупной терке, а помидоры или томатную пасту — измельчите в пюре.
  2. Обжарка овощей. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и готовьте еще 2-3 минуты.
  3. Добавление кабачков и перца. Выложите кабачки и перец, перемешайте и тушите на среднем огне около 5 минут.
  4. Томатная основа. Добавьте помидоры или томатную пасту, немного соли, сахара и уксуса. Тушите еще 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими.
  5. Консервация или подача на стол. Если вы планируете закатать лечо на зиму, сразу раскладывайте горячую массу по стерилизованным банкам. Если лечо подается к столу, подавайте его как горячую закуску.

Лечо на любой случай

Эта закуска хороша тем, что её можно подавать как холодной, так и горячей. Лечо отлично сочетается с мясом, картофелем или просто как самостоятельное блюдо. А заготовленные на зиму банки всегда будут радовать вкусом лета в самый разгар холодов.

Заготовки на зиму: мало не будет!

Если у вас много кабачков и других овощей, лечо — это лучший способ переработать всё это в аппетитные запасы. Попробовав раз это блюдо, вы точно поймете, что 20 банок — это слишком мало, особенно если планируете угощать гостей.

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