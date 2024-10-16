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Овощное лечо всего за 5 минут — потрясающая закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Осень – время, когда дачники и огородники ломаю...

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Осень – время, когда дачники и огородники ломают голову, куда девать урожай овощей, особенно кабачков. Если вы уже приготовили все возможные блюда из этих плодов, есть замечательный выход – овощное лечо, которое можно сделать всего за 5 минут.

Эта яркая закуска станет настоящим украшением любого праздничного стола и отличной заготовкой на зиму. Уверены, 20 банок вам точно не хватит!

Почему овощное лечо — это находка для зимних заготовок?

Овощное лечо — блюдо, которое сочетает в себе яркий вкус свежих овощей и легкость приготовления. Его можно подавать как отдельную закуску или использовать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Лечо прекрасно подходит и для бутербродов, и как соус для пасты. Кроме того, такая консервация дает возможность использовать излишки урожая кабачков, помидоров и перца, которые часто накапливаются в конце сезона.

Рецепт овощного лечо: быстро, просто и вкусно

Чтобы приготовить лечо за 5 минут, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • Кабачки — 1 кг
  • Помидоры — 0,5 кг
  • Болгарский перец — 0,5 кг
  • Лук репчатый — 2 штуки
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Растительное масло — 50 мл
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 столовая ложка
  • Уксус 9% — 1 столовая ложка
  • Черный молотый перец и другие специи по вкусу

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка овощей. Нарежьте кабачки, болгарский перец и лук небольшими кубиками, а помидоры измельчите в пюре с помощью блендера или натрите на терке. Чеснок можно мелко порубить или пропустить через пресс.
  2. Готовим лечо. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности, затем выложите кабачки, перец и чеснок. Готовьте овощи, помешивая, в течение 3 минут.
  3. Добавление томатов и специй. Влейте измельченные помидоры в овощную смесь, добавьте сахар, соль и специи по вкусу. Продолжайте готовить еще 2 минуты, затем добавьте уксус и снимите с огня.
  4. Расфасовка по банкам. Горячее лечо разложите в заранее стерилизованные банки, закатайте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре.

Как использовать лечо в зимний период?

Овощное лечо станет незаменимым помощником в холодные месяцы. Это готовая закуска, которая всегда под рукой, когда неожиданно пришли гости или нужно быстро приготовить что-то вкусное. Лечо также можно добавлять в супы, рагу и использовать как основу для соусов.

Советы по приготовлению и хранению

  • Используйте молодые кабачки, чтобы избежать большого количества семян. Если кабачки крупные, предварительно очистите их от кожуры и семян.
  • Добавьте острый перец, если хотите придать лечо пикантности.
  • Храните лечо в прохладном месте. Открытые банки рекомендуется держать в холодильнике и употребить в течение недели.

Пробуйте, экспериментируйте с добавлением других овощей и специй, и тогда ваш рецепт лечо станет уникальным. Попробовав эту простую и вкусную закуску, вы поймете, что 20 банок на зиму — это действительно мало!

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