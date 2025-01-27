Оттепель закончилась: февраль загонит в ловушку — будет до -25 градусов

Конец января в России удивляет непривычно тёплой погодой, однако синоптики предупреждают: ситуация может измениться с приходом февраля. Температурный фон всё ещё остаётся выше климатической нормы, но нестабильность погодных условий требует повышенного внимания.

Какая погода сейчас в столице?

По словам Михаила Леуса из Центра погоды «Фобос», текущий январь года не продемонстрировал экстремально низких температур. Самым холодным днём стал 14 января, когда столбики термометров опустились до -7,2 C.

В последние дни января тёплый атмосферный фронт с запада продолжает оказывать влияние на столицу. Это сопровождается:

Облачностью и кратковременными снегопадами.

Усилением ветра, что делает погоду менее комфортной.

Потеплением: к четвергу температура достигнет нулевых значений, а к воскресенью может подняться до +4 C.

Роман Вильфанд из Гидрометцентра отметил, что январь настоящего года может войти в историю как один из самых тёплых за весь период метеонаблюдений.

Но февраль обещает принести зиму обратно: Александр Шувалов прогнозирует резкое похолодание с температурами до -20...-25 C. Это станет заметным контрастом к мягкому январю.

Что происходит в Санкт-Петербурге?

В северной столице также наблюдаются необычные погодные явления. Последний морозный день (-5,5 C) был зафиксирован 21 января. После этого атлантический циклон принёс оттепель, сменив морозы на плюсовые температуры.

По словам синоптика Александра Колесова, текущая погода характеризуется следующими особенностями:

Снег периодически чередуется с дождём.

Ночные температуры остаются в пределах 0...-4 C.

Днём воздух прогревается до +4 C.

До конца января в Петербурге сохранится умеренно тёплая погода, но февраль может вернуть минусовые температуры и снегопады.

Причины аномального тепла

Специалисты связывают необычно мягкую зиму с влиянием атлантических циклонов. Тёплый воздух, поступающий с запада, не позволяет установиться стабильным морозам. Климатологи указывают, что такие явления становятся всё более частыми на фоне глобальных изменений климата.

Чего ожидать в феврале?

Февраль 2025 года, по прогнозам, может стать временем резкого похолодания. В Москве ожидается снижение температуры до -20...-25 C, а в Санкт-Петербурге прогнозируют возвращение зимней погоды с устойчивыми морозами и снегопадами.

Январь 2025 года удивил жителей Москвы и Санкт-Петербурга теплом и переменчивой погодой, но февраль готовит возвращение морозов. Подготовьтесь к резкому похолоданию, утепляйтесь и будьте готовы к настоящей зиме.