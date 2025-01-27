Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Оттепель закончилась: февраль загонит в ловушку — будет до -25 градусов

Конец января в России удивляет непривычно тёпло...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Конец января в России удивляет непривычно тёплой погодой, однако синоптики предупреждают: ситуация может измениться с приходом февраля. Температурный фон всё ещё остаётся выше климатической нормы, но нестабильность погодных условий требует повышенного внимания.

Какая погода сейчас в столице?

По словам Михаила Леуса из Центра погоды «Фобос», текущий январь года не продемонстрировал экстремально низких температур. Самым холодным днём стал 14 января, когда столбики термометров опустились до -7,2 C.

В последние дни января тёплый атмосферный фронт с запада продолжает оказывать влияние на столицу. Это сопровождается:

  • Облачностью и кратковременными снегопадами.
  • Усилением ветра, что делает погоду менее комфортной.
  • Потеплением: к четвергу температура достигнет нулевых значений, а к воскресенью может подняться до +4 C.

Роман Вильфанд из Гидрометцентра отметил, что январь настоящего года может войти в историю как один из самых тёплых за весь период метеонаблюдений.

Но февраль обещает принести зиму обратно: Александр Шувалов прогнозирует резкое похолодание с температурами до -20...-25 C. Это станет заметным контрастом к мягкому январю.

Что происходит в Санкт-Петербурге?

В северной столице также наблюдаются необычные погодные явления. Последний морозный день (-5,5 C) был зафиксирован 21 января. После этого атлантический циклон принёс оттепель, сменив морозы на плюсовые температуры.

По словам синоптика Александра Колесова, текущая погода характеризуется следующими особенностями:

  • Снег периодически чередуется с дождём.
  • Ночные температуры остаются в пределах 0...-4 C.
  • Днём воздух прогревается до +4 C.

До конца января в Петербурге сохранится умеренно тёплая погода, но февраль может вернуть минусовые температуры и снегопады.

Причины аномального тепла

Специалисты связывают необычно мягкую зиму с влиянием атлантических циклонов. Тёплый воздух, поступающий с запада, не позволяет установиться стабильным морозам. Климатологи указывают, что такие явления становятся всё более частыми на фоне глобальных изменений климата.

Чего ожидать в феврале?

Февраль 2025 года, по прогнозам, может стать временем резкого похолодания. В Москве ожидается снижение температуры до -20...-25 C, а в Санкт-Петербурге прогнозируют возвращение зимней погоды с устойчивыми морозами и снегопадами.

Январь 2025 года удивил жителей Москвы и Санкт-Петербурга теплом и переменчивой погодой, но февраль готовит возвращение морозов. Подготовьтесь к резкому похолоданию, утепляйтесь и будьте готовы к настоящей зиме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

7 часов назад

Находят хобби и раскрывают душу

таракан в ванне

Не у нас

21 час назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Важное в РТ

3 дня назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

установка электромагнитных замков цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Происшествия

день назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Не у нас

4 часа назад

В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе

Не у нас

18 часов назад

The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток

Не у нас

день назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи
Лонгриды
2 дня назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Январь 2025 года преподнес жителям Татарстана с...

Новости Казани

54 минуты назад

Гонщик из Казани подписал контракт с BMW и выиграл гонку в Абу-Даби

Новости Казани

час назад

В Казани каток на «Черном озере» закрыт

Новости Татарстана

час назад

26 января в 68 лет умер бывший руководитель Ростехнадзора. Его осудили в 2021-м

Новости Татарстана

2 часа назад

4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее
Директора татарстанской фирмы обвинили в уклоне...
Новости Татарстана
час назад

Директора татарстанской фирмы обвинили в уклонении от налогов на 183 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач назвал 5 причин, почему большинство людей просыпаются в 4 утра

Новости Татарстана

5 часов назад

Сестры Мухаметшины из Татарстана обошли олимпийских чемпионов в шоу «Титаны»

Новости Казани

5 часов назад

Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»
Важное в РТ
6 дней назад

В Казани состоится Domclick Digital Day