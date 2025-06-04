Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Отрезаю 5-литровую бутылку — эффекту не нарадуюсь: получаю очень полезное приспособление для привычных домашних задач

Пластиковые бутылки — это вещь, знакомая каждом...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Пластиковые бутылки — это вещь, знакомая каждому, но не всегда используемая рационально. Вместо того чтобы сразу выбрасывать их или сдавать на переработку, можно найти множество способов дать им вторую жизнь в быту, особенно на кухне.

Одним из самых удобных решений являются пятилитровые бутылки. Они идеально подходят для создания держателей, которые помогут аккуратно хранить тарелки в холодильнике. В нашей повседневной жизни часто возникает проблема, когда такие блюда, как тарталетки или порционные салаты, трудно разместить в обычных контейнерах без повреждения их формы.

Как решить эту задачу? Используйте простой метод: аккуратно вырежьте пластиковую бутылку (для этого лучше всего подходит канцелярский нож) на кольца нужной высоты. Эти кольца можно использовать как разделители, которые позволят складывать тарелки друг на друга, не прикасаясь. Таким образом, не только защитите хрупкие блюда от повреждений, но и сэкономите место в холодильнике.

Кроме того, существует множество других идей для использования пластиковых бутылок в домашнем хозяйстве. Например, мы ранее рассказывали, как очистить решётку для мангала, что значительно облегчает уборку. Такие маленькие хитрости делают повседневную жизнь более удобной и приятной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Интересное в Казани

5 часов назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

травля мышей москва

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

установка межкомнатных раздвижных дверей в Москве

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Казани

7 часов назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Татарстана

день назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте
Новости Казани
2 дня назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Казани

3 часа назад

Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

Интересное в Казани

2 часа назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса

Новости Татарстана

3 часа назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Не у нас

3 часа назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита
Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор ...
Новости Казани
3 часа назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Не у нас

4 часа назад

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации