Отрава в красивой упаковке: в российских сосисках нашли мясной клей и сальмонеллу

В продукции российских производителей выявлены опасные вещества и сальмонелла.

В индейке ООО «Индюшкин двор» обнаружено превышение лекарственного препарата монензина.

В ветчине «Владимирского стандарта» выявлены следы противовоспалительного препарата диклофенака.

В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы трансглютаминазы — так называемого мясного клея, который запрещён в России из-за риска аутоиммунных заболеваний.

В курином шницеле от ОАО «Волжанин» обнаружена сальмонелла — опасная бактерия, вызывающая пищевые отравления.

Ранее сообщалось о выявлении антигельминтного средства в сыре «Стародубский», который продаётся в брянской сети магазинов «Маяк». Этот препарат предназначен для лечения глистов у крупного рогатого скота и не должен попадать в продукты питания, сообщает gazeta.ru.

Эксперты предупреждают о рисках для здоровья и рекомендуют внимательно выбирать продукты, а также проверять сертификаты качества.

