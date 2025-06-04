Отрава в красивой упаковке: в российских сосисках нашли мясной клей и сальмонеллу
youdrop.ru
В продукции российских производителей выявлены опасные вещества и сальмонелла.
- В индейке ООО «Индюшкин двор» обнаружено превышение лекарственного препарата монензина.
- В ветчине «Владимирского стандарта» выявлены следы противовоспалительного препарата диклофенака.
- В молочных сосисках АО «Сочинский мясокомбинат» нашли следы трансглютаминазы — так называемого мясного клея, который запрещён в России из-за риска аутоиммунных заболеваний.
- В курином шницеле от ОАО «Волжанин» обнаружена сальмонелла — опасная бактерия, вызывающая пищевые отравления.
Ранее сообщалось о выявлении антигельминтного средства в сыре «Стародубский», который продаётся в брянской сети магазинов «Маяк». Этот препарат предназначен для лечения глистов у крупного рогатого скота и не должен попадать в продукты питания, сообщает gazeta.ru.
Эксперты предупреждают о рисках для здоровья и рекомендуют внимательно выбирать продукты, а также проверять сертификаты качества.
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