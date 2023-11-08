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Отрава в красивой обертке: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

Отрава в красивой обертке: Роскачество назвало марки конфет, которые лучше не покупать

mykaleidoscope.ru

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Гражданам Российской Федерации сообщили названия торговых брендов сладких конфет, от покупки которых стоит воздержаться. Российская система качества провела исследование, в ходе которого в любимом у детей и взрослых продукте были обнаружены вредные для употребления в пищу вещества, пишет progorod59.

Шоколадные и сладкие конфеты - один из самых популярных продуктов в России: их обожают как взрослые, так и дети. Поэтому важно, чтобы составы обожаемых россиянами сладостей были безопасными.

Однако не все производители добросовестно подходят к созданию продуктов питания: Роскачество периодически выявляет в предлагаемых гражданам России товарах нарушения и фальсификацию.

В недавней проверке вышеназванной российской организации приняли участие приблизительно 20 конфетных наборов отечественных и зарубежных торговых марок, в которые вошли Milky Way и Kinder. Итоги исследования огорчили: в большинстве исследуемых образцах были обнаружены подсластители, консерванты и искусственные красители.

Единственный торговый бренд, который получил одобрение Российской системы качества, это Only: данная компания при производстве шоколадных конфет не использует вредные для употребления вещества.

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