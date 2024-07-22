Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое сразу занесли в черный список

Недавно Роскачество завершило всестороннее исследование рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке, целью которого была проверка соответствия этих продуктов нормам качества. Данное исследование имеет большое значение для потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Анализ качества рафинированных растительных масел В рамках исследования было проанализировано 57 видов масел от разных производителей. Большая часть продукции успешно соответствовала критериям качества. Однако выявлено, что у некоторых марок, таких как «Солнце мое» и «Кубань», обнаружены проблемы с перекисным числом, что может свидетельствовать о начале процесса окисления, ухудшающего пищевую ценность и вкус продукта.

К тому же, были обнаружены несоответствия в профиле жирных кислот у масел от «Кубань» и «GREEN RAY», что вызывает беспокойство относительно точности состава, указанного на упаковке. Эти данные подчеркивают важность строгого контроля за качеством в производстве растительных масел.

Производители, отмеченные высокими оценками Несмотря на выявленные проблемы, многие производители, включая «Добавкин» и «Каролина», заслужили высокие оценки и подтверждение соответствия стандартам качества России. Эти результаты демонстрируют надежность и безопасность их масел для потребителя.