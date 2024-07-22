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Отрава в красивой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, которое сразу занесли в черный список

Недавно Роскачество завершило всестороннее исследование рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке, целью которого была проверка соответствия этих продуктов нормам качества

aniks.msk.ru

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Недавно Роскачество завершило всестороннее исследование рафинированных растительных масел, представленных на российском рынке, целью которого была проверка соответствия этих продуктов нормам качества. Данное исследование имеет большое значение для потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Анализ качества рафинированных растительных масел В рамках исследования было проанализировано 57 видов масел от разных производителей. Большая часть продукции успешно соответствовала критериям качества. Однако выявлено, что у некоторых марок, таких как «Солнце мое» и «Кубань», обнаружены проблемы с перекисным числом, что может свидетельствовать о начале процесса окисления, ухудшающего пищевую ценность и вкус продукта.

К тому же, были обнаружены несоответствия в профиле жирных кислот у масел от «Кубань» и «GREEN RAY», что вызывает беспокойство относительно точности состава, указанного на упаковке. Эти данные подчеркивают важность строгого контроля за качеством в производстве растительных масел.

Производители, отмеченные высокими оценками Несмотря на выявленные проблемы, многие производители, включая «Добавкин» и «Каролина», заслужили высокие оценки и подтверждение соответствия стандартам качества России. Эти результаты демонстрируют надежность и безопасность их масел для потребителя.

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