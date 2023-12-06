«Отправят служить на два года»: генерал-лейтенант Гурулев рассказал, как найти новых солдат в России

Российский военачальник и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев считает, что армия нашей страны нуждается в увеличении числа солдат-срочников, а также в усилении подготовки мобилизационного резерва.

Данные вопросы, по мнению генерал-лейтенанта, можно решить двумя способами, где первый - это расширить призывной контингент, и второй - увеличить длительность срочной службы в армии до 2-х лет.

Второй способ намного лучше и эффективнее, заявил Андрей Гурулев в своем телеграм-канале. Если увеличить срок службы в армии, то уровень подготовки российских солдат в разы возрастет, так как одного года, считает депутат, недостаточно. Также после такого изменения в российских пограничных подразделениях станет больше людей, что впоследствии увеличит мощь войск РФ, сила которых в настоящее время оставляет желать лучшего, добавил генерал-лейтенант.

Добавим, что, согласно мнению депутата Гурулева, властям Российской Федерации стоит обратить внимание на «псевдоуниверситеты», которые, освобождают юношей от призыва на службу в армию России, но при этом не дают качественного высшего образования. Российский военачальник назвал такие учебные заведения «лавочками», которые нужно закрывать.