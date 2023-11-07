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Отопление в кредит: жители России вынуждены покупать дрова, залезая в долги

Отопление в кредит: жители России вынуждены покупать дрова, залезая в долги

seliger-news.ru

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Общероссийское общественное движение «народный» фронт - организация созданная по инициативе Владимира Путина, которая занимается вопросами повышения качества жизни и защиты прав граждан Российской Федерации.

Стало известно что «народный» фронт и активисты обратились в прокуратуру с просьбой помочь россиянам и жителям Республики Бурятии, которым нечем отапливать дома в предстоящий зимний сезон по причине отказа местного лесничества выдавать людям дрова. Более того, общественники также потребовали оформить удобную лесосеку для заготовки дров на будущее, сообщает Telegram-канал Baza.

Жители городов Бабушкин, Боярск, Мантуриха, Танхоя, Култушная и Выдрино Республики Бурятии оказались в очень трудном положении: местное лесничество отказывается предоставлять россиянам дрова.

Чтобы топить свои дома в холодное время года, местные жители вынуждены либо сами заготавливать топливо, либо покупать его: в первом случае процесс является трудным, так как необходимая древесина находится в отдаленных участках леса, где можно заблудиться или же травмироваться, во втором - цена дров для отопления домов слишком высока, в среднем на закупку дров на зиму жителям Бурятии придётся потратить приблизительно 90 000 рублей.

Единственный выход, который нашли для себя местные жители Бурятии, чтобы закупить дрова и не замерзнуть в своих же домах, это брать кредиты в банках.

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