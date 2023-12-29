Отдает какими-то лекарствами и сильной окисленностью: В Роскачестве назвали шампанское, которое точно не стоит брать к новогоднему столу

Россиянам рассказали от покупки каких игристых вин следует воздержаться, чтобы не испортить себе настроение в предстоящую новогоднюю ночь, пишет gorodkirov.

Эксперты Российской системы качества проверили 117 образцов шампанского, которое имеет особую популярность у россиян во время празднования новогодних праздников. В ходе исследования было обнаружено, что два вида игристого вина от разных брендов имеют кислый вкус и признаки состарившести. Все это сильно влияет на вкус и запах шампанского, к сожалению, в плохую сторону. К не рекомендованным для покупки винам Роскачество отнесло брют и полусладкое от бренда "Дербентское" и полусладкое под названием "Цимлянские вина".